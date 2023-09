L’affaire contre l’énurésie nocturne des démocrates à cause de Biden

Je pense que c’est un impératif constitutionnel d’être membre d’un parti. Être démocrate, c’est être inquiet.

La panique autour de Biden semble-t-elle plus intense que les cycles précédents ?

Honnêtement non. Je ne pense pas. A chaque fois c’est comme ça. DC regorge de gens qui savent très bien comment ils pourraient se présenter et remporter une campagne présidentielle.

Alors que dites-vous aux paniqués ?

Il y a une chose sérieuse basée sur des faits, et puis il y a une chose plus ironique.

J’ai travaillé sur la réélection d’Obama en 2012. Je me souviens de chaque sondage de 2011 qui avait placé Mitt Romney en tête. [by] 1, 2, 3, 4. Nous savions alors, et nous devrions le savoir maintenant, à quel point les sondages hors année ne sont pas vraiment prédictifs ou utiles auprès de larges échantillons d’adultes ou d’électeurs inscrits.

Mais c’est comme le disent les thérapeutes : l’anxiété a un véritable objectif évolutif : vous garder sur vos gardes et vous méfier du danger. Mais trop d’anxiété est un trouble. Quand cela vous paralyse et que vous passez tout votre temps à ruminer et à vous inquiéter, ce n’est pas sain.

Qu’en est-il des gens qui craignent que les Démocrates ne prennent pas Trump au sérieux ?

Tous ceux qui ne s’attendaient pas à une course serrée et difficile ont la tête dans les nuages. C’est ainsi que se déroulent les élections présidentielles au 21e siècle. Ils sont fermés. Ils sont durs.

L’une des choses les plus ridicules de tout le discours actuel est l’idée que, d’une manière ou d’une autre, Joe Biden et les membres de l’équipe de Joe Biden – ceux qui se sont effectivement présentés et ont battu Donald Trump – ne le prennent pas assez au sérieux. Pour moi, cela défie tout simplement toute croyance.

L’âge de Biden n’est-il pas à l’origine de toute cette anxiété ?

Les démocrates trouvent de quoi s’inquiéter quoi qu’il arrive. Et je pense que la menace de Donald Trump est suffisamment effrayante, suffisamment réelle pour qu’ils trouvent de quoi avoir peur quoi qu’il arrive.

Votre argument change-t-il un peu si nous ne parlons pas d’une revanche Biden-Trump ?

Non, je ne pense pas que ce soit le cas.

D’une part, je n’arrive pas à m’en remettre. Je ne veux pas dire par là que j’attaque votre question, mais je crois que Donald Trump sera le candidat. Je ne vois tout simplement aucun scénario dans lequel cela ne se produirait pas.

C’est tout. Vous pouvez paniquer, vous inquiéter, être anxieux. Ou vous pourriez faire face à la réalité et savoir où nous en sommes et ce que nous devons faire.

Consultez-vous le récent Sondage Washington Post-ABC comme une valeur aberrante ?

C’est absolument une exception. Cependant, si vous faites la moyenne avec les autres, vous obtenez une moyenne assez raisonnable qui indique que c’est une sorte de course à un ou deux points, dans un sens ou dans l’autre.

Êtes-vous préoccupé par un challenger de dernière minute de Biden du côté des Démocrates ?

Non. Toutes les personnes dont les noms sont cités sont toutes assises là et disent qu’elles soutiennent le président. C’est ça. Période. Fin de l’histoire.

Juste par curiosité, pourquoi répondez-vous si souvent à la panique des réseaux sociaux ?

[Chuckles]

Les gens pensent qu’il y a une grande stratégie dans mes tweets. C’est une façon de se défouler et de discuter les uns avec les autres.

Neuf fois sur dix, c’est moi qui suis assis dans une pièce sombre, attendant que mon enfant de cinq ans s’endorme pour pouvoir quitter la pièce.

Vous aimez ce contenu ? Pensez à vous inscrire à la newsletter West Wing Playbook de POLITICO.