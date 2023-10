L’affaire CFPB devant la Cour suprême pourrait vider l’agence

Bill Clark | Cq-roll Call, Inc. | Getty Images

« [The CFPB’s] l’avenir est en jeu devant la Cour », Better Markets, un groupe de défense des consommateurs, a écrit Lundi.

Par exemple, toutes les règles émises par le CFPB au cours des 12 dernières années – qu’il s’agisse par exemple des cartes de crédit, des hypothèques, des prêts sur salaire ou du recouvrement de créances – pourraient être annulées, selon les experts. Certains régulateurs comme la Réserve fédérale et des programmes gouvernementaux comme la sécurité sociale partagent un modèle de financement similaire à celui du CFPB ; ils peuvent également être remis en question.

L’affaire – CFPB c.Association des services financiers communautaires d’Amérique — dépend de la constitutionnalité du financement de l’agence. Si la Haute Cour se range du côté du CFSA un groupe professionnel représentant les prêteurs sur salaire, sa décision pourrait avoir des impacts importants et importants pour les consommateurs, selon des experts juridiques et des défenseurs des consommateurs.

Samuel Corum/Bloomberg via Getty Images

« La décision du Cinquième Circuit est importante car c’est la première décision d’appel – et peut-être la première décision de justice de tous les temps – à conclure que l’action du Congrès, par opposition à l’action exécutive ou judiciaire, peut violer la clause de crédits », peut-on lire. a écrit .

Le 5ème Circuit a statué que cette structure était inconstitutionnelle et que la règle du salaire était donc illégale.

D’une part, il est possible que l’agence n’existe que comme une coquille d’elle-même.

Si la Cour suprême devait être d’accord, cela pourrait constituer une menace « existentielle » pour l’agence, a déclaré John Coleman, associé du cabinet d’avocats Orrick and ancien avocat général adjoint au contentieux du CFPB de 2016 à 2021.

Tom Williams | Cq-roll Call, Inc. | Getty Images

Rohit Chopra, directeur du CFPB, témoigne lors d’une audience du House Financial Services Committee le 14 juin 2023.

De plus, une telle décision remettrait en question les règles passées et futures de l’agence, ont déclaré les experts.

« [It] pourrait jeter un doute juridique sur chaque mesure de fond prise par le CFPB depuis au moins le 21 juillet 2011, date à laquelle les pouvoirs du Bureau sont entrés en vigueur, sinon depuis sa création un an plus tôt, ainsi que sur toute action future du Bureau », a déclaré le Congrès. » a déclaré le Service de recherche.

« Cela comprendrait une myriade de mesures réglementaires, telles que des dizaines de réglementations, de mesures d’application et d’examens que le Bureau a menés au cours des 12 dernières années », a-t-il ajouté.

Une telle décision aurait un impact « dévastateur » sur le secteur immobilier, notamment en déstabilisant le marché hypothécaire, selon un tribunal. dépôt réalisés par des groupes industriels, notamment la Mortgage Bankers Association, la National Association of Home Builders et la National Association of Realtors.