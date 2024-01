L’affaire Assam contre Rahul Gandhi transférée au CID au milieu d’une dispute sur Yatra

Deux jours après que la police d’Assam a déposé une plainte contre le chef du Congrès Rahul Gandhi et ses associés pour un affrontement entre des membres du parti et des policiers lors de Bharat Jodo Nyay Yatra, l’affaire a été transférée au Département des enquêtes criminelles (CID) spécialisé.

Le chef de la police d’Assam, GP Singh, a déclaré dans un article sur X que l’affaire avait été transférée au CID pour une « enquête approfondie et approfondie par le biais d’un SIT ». M. Gandhi et d’autres dirigeants du Congrès ont été inculpés en vertu de neuf articles du Code pénal indien, notamment ceux liés aux émeutes, aux rassemblements illégaux et au complot criminel.

Les travailleurs du Congrès faisant partie du Yatra dirigé par Rahul Gandhi se sont affrontés ce mardi avec les flics de l’Assam près des limites de la ville de Guwahati. Le gouvernement de l’État, le BJP, avait interdit aux yatra de circuler sur les routes clés de Guwahati, invoquant la possibilité d’embouteillages. Déclarant frivoles les motifs du refus d’autorisation, les travailleurs du Congrès ont tenté d’entrer dans la ville.

Un important contingent de policiers avait été posté aux frontières de la ville pour les arrêter. Environ 5 000 membres du Congrès se sont affrontés avec eux, provoquant des scènes chaotiques aux limites de la ville. Le Ministre en chef Himanta Sarma a affirmé que les « tactiques naxalites » du Congrès avaient conduit à un embouteillage massif.

Le transfert rapide de l’affaire au CID intervient au milieu d’un échange houleux entre M. Gandhi et M. Sarma.

Les dirigeants du Congrès ont affirmé que le Ministre en chef, qui était auparavant au Congrès, créait un obstacle après l’autre dans le yatra. Le président du Congrès, Mallikarjun Kharge, a écrit au ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, signalant des incidents de violation de la sécurité de M. Gandhi depuis que sa yatra est entrée dans l’Assam.

Dans ses discours publics en Assam, M. Gandhi a critiqué M. Sarma comme étant le ministre en chef le plus corrompu du pays. Il a également déclaré que le ministre en chef de l’Assam était contrôlé à distance par le centre depuis Delhi. M. Gandhi a mis le ministre en chef de l’Assam au défi d’enregistrer davantage de poursuites contre lui et a déclaré qu’il n’avait pas peur.

M. Sarma, en revanche, a accusé le député du Congrès d’inciter les citoyens de l’État à le faire. Il a allégué que le Congrès tentait de déstabiliser l’Assam. “Nous l’arrêterons (Rahul) après les élections de Lok Sabha. Si nous l’arrêtons avant, cela deviendra politisé. Maintenant que l’affaire a été enregistrée, le SIT va enquêter et nous avons des preuves. Un incident majeur aurait pu se produire à Guwahati après “Il a incité à briser les barricades. Nous ne voulons pas faire de politique avant les élections de Lok Sabha parce que nous allons gagner ces élections”, a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, c’est le dernier jour du Bharat Jodo Nyay Yatra en Assam, après quoi il entrera dans le Bengale occidental.