L’affaire antitrust du DOJ contre Google est ambitieuse mais risquée

Les experts antitrust affirment que le ministère de la Justice dépeint une histoire convaincante sur la manière dont Google aurait utilisé des acquisitions et des stratégies d’exclusion pour repousser ses rivaux et maintenir un pouvoir monopolistique dans l’espace publicitaire numérique. C’est un marché qui, si le gouvernement parvient à ses fins, détruirait une entreprise qui a généré plus de 50 milliards de dollars de revenus pour Google au cours du dernier trimestre, ouvrant potentiellement tout un marché sur lequel Google est actuellement l’un des acteurs les plus importants.

“Le DOJ devient grand ou rentre chez lui ici”, a déclaré Daniel Francis, qui enseigne l’antitrust à la NYU School of Law et a précédemment travaillé comme directeur adjoint du Bureau de la concurrence de la Federal Trade Commission, où il a travaillé sur l’agence. affaire de monopole contre Facebook .

Les experts interrogés pour cet article ont déclaré que le DOJ devra relever le défi de cartographier les domaines relativement sous-explorés de la loi antitrust en prouvant au tribunal que la conduite de Google a violé la loi et nui à la concurrence sans profiter aux consommateurs. Bien que ce soit un défi de taille, cela pourrait avoir un énorme avantage si l’agence réussit, élargissant éventuellement la portée de la loi antitrust pour les affaires de monopole numérique à venir.

“Toutes les affaires antitrust sont une bataille difficile pour les plaignants, grâce à 40 ans de jurisprudence”, a déclaré Rebecca Haw Allensworth, professeur antitrust à la Vanderbilt Law School. “Celui-ci ne fait pas exception.”

Mais, a ajouté Allensworth, les défis du gouvernement peuvent être différents de ceux de nombreuses autres affaires antitrust.

“Habituellement, la difficulté, en particulier dans les cas impliquant des plates-formes, est la définition du marché”, a-t-elle déclaré. Dans ce cas, le gouvernement a fait valoir que le marché pertinent est celui des serveurs publicitaires des éditeurs, des échanges publicitaires et des réseaux publicitaires des annonceurs – les trois côtés de la pile publicitaire dans laquelle Google a sa main, dont le DOJ a déclaré qu’elle était exploitée pour éliminer les rivaux. “Et ici, je pense que c’est relativement simple pour le DOJ.”

“Une façon de regarder la dernière plainte est qu’il s’agit de la version la plus récente et la plus complète d’une critique que les agences antitrust aux États-Unis et à l’étranger ont élaborée contre Google pendant plus d’une décennie”, a déclaré William Kovacic, qui a siégé au Federal Trade Commission de 2006 à 2011 et est maintenant professeur à George Washington Law, a déclaré dans un e-mail.

Google, pour sa part, a m’a dit le dernier procès du DOJ “tente de réécrire l’histoire aux dépens des éditeurs, des annonceurs et des internautes”. Il affirme que le gouvernement essaie de “choisir des gagnants et des perdants” et que ses produits offrent des options élargies aux éditeurs et aux annonceurs.

Par rapport au procès antérieur du DOJ, qui soutenait que Google maintenait son monopole sur les services de recherche par le biais de contrats d’exclusion avec les fabricants de téléphones, celui-ci avance des théories de préjudice plus non traditionnelles, selon Francis, professeur de droit à la NYU et ancien responsable de la FTC. Cela rend également plus probable que Google décide de rejeter l’affaire pour au moins réduire les revendications qu’il pourrait avoir à combattre plus tard – une décision qu’il n’a pas prise dans la poursuite précédente, a-t-il ajouté.

“Cette affaire innove beaucoup plus et elle articule des théories, ou semble articuler des théories, qui sont juste à la frontière de ce que l’antitrust existant interdit”, a déclaré Francis. “Et nous allons découvrir, en fin de compte, où se situent réellement les limites de la monopolisation numérique.”