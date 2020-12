OAKLAND, Californie – Il y a trois ans, avant de devenir une spécialiste de l’antitrust dont le travail a jeté les bases d’une nouvelle vague de poursuites en monopole contre Big Tech, Dina Srinivasan était une responsable de la publicité numérique ennuyée par son travail et inquiète des perspectives sombres de la industrie. « C’était juste comme si, OK, Facebook et Google allaient gagner et tout le monde allait perdre et c’est juste la façon dont les cartes ont été empilées », a déclaré Mme Srinivasan. «Je ne pense pas que cela ait été largement compris.» Elle a donc quitté son emploi dans une unité de WPP, la plus grande agence de publicité au monde, et a poursuivi quelque chose qu’elle n’avait pas fait depuis ses années en tant qu’étudiante en droit à Yale: la rédaction d’un traité juridique. Sans expérience universitaire, mais avec une compréhension d’initiés du monde de la publicité numérique et une pile de livres d’économie, elle a écrit un article avec une nouvelle théorie – que Facebook a fait du tort aux consommateurs en extrayant de plus en plus de données personnelles pour utiliser ses services gratuits. Cette année, elle a fait valoir dans un autre article que le monopole de Google en matière de technologie publicitaire permettait le type de transaction personnelle et de délit d’initié qui serait illégal à Wall Street.

Ses arguments ont recadré la réflexion antitrust sur les entreprises. Et son timing était parfait. Les régulateurs fédéraux et les procureurs généraux des États avaient exprimé un malaise croissant quant au pouvoir incontrôlé des géants de la technologie. Mais beaucoup avaient eu du mal à savoir comment intenter une action en raison de la complexité des entreprises et des marchés sur lesquels elles étaient en concurrence. Il était également difficile d’affirmer que ces entreprises nuisaient aux consommateurs parce que bon nombre de leurs produits étaient gratuits. «Son travail a permis aux décideurs politiques de clarifier leurs idées, de passer d’un état confus d’inquiétude à un état où ils peuvent articuler les spécificités de ce qui les préoccupe», a déclaré Thomas Philippon, économiste et professeur à l’Université de New York qui a écrit sur la concentration du pouvoir des entreprises. «Il ne fait aucun doute que son travail a été influent.» Pendant deux décennies, alors que les plus grandes entreprises technologiques accumulaient plus de pouvoir, se lancaient dans de nouvelles entreprises et engloutissaient leurs concurrents, les régulateurs américains avaient fait preuve de retenue dans l’application des lois antitrust. Mais ces derniers mois, les inquiétudes croissantes concernant l’influence démesurée des entreprises les plus puissantes de la technologie ont déclenché une cascade de poursuites antitrust, trois affaires visant Google et deux poursuites contre Facebook. Au fur et à mesure que les arguments juridiques prennent forme, il y a des preuves des empreintes digitales de Mme Srinivasan. Lorsque Letitia James, la procureure générale de New York, a accusé Facebook d’avoir acheté des rivaux pour écraser illégalement la concurrence dans le cadre d’un procès multi-états contre la société au début du mois, elle a noté que les consommateurs en payaient le prix avec des protections de confidentialité réduites. Cette notion de préjudice aux consommateurs est au cœur de la thèse de Mme Srinivasan dans son article, « L’affaire antitrust contre Facebook. » Lorsque le Texas et neuf autres États ont intenté une action en justice antitrust contre Google la semaine dernière, la plainte a identifié bon nombre des mêmes conflits d’intérêts que l’article de Mme Srinivasan, « Pourquoi Google domine les marchés publicitaires»Dans la Stanford Technology Law Review. Le procès a déclaré que Google contrôlait chaque partie du pipeline de publicité numérique et l’utilisait pour donner la priorité à ses propres services, agissant en même temps comme «lanceur, batteur et arbitre».

Les similitudes étaient évidentes pour une bonne raison. En septembre, Mme Srinivasan est devenue consultante technique au sein de l’équipe d’avocats du bureau du procureur général du Texas travaillant sur l’enquête sur Google. Grâce à sa compréhension de l’économie et du marché de la publicité, elle a assumé un rôle élargi et a joué un rôle déterminant dans la rédaction de la plainte, a déclaré une personne familière avec l’affaire qui n’a pas été autorisée à s’exprimer publiquement sur la question. « Dina faisait partie intégrante de l’équipe, en particulier dans les derniers mois alors que nous cherchions à finaliser la pétition », a déclaré le procureur général du Texas, Ken Paxton, dans un communiqué. «Dina a énormément contribué à l’ensemble de l’effort, et nous avons eu la chance d’avoir son aide. Il reste à voir comment les tribunaux recevront les arguments juridiques de Mme Srinivasan. Facebook a dit que les préoccupations concernant sa gestion de la vie privée et le contenu préjudiciable sont importantes, mais ce ne sont pas des problèmes antitrust. Google a déclaré que l’affaire menée par le Texas était «sans fondement» et «sans fondement». En tant que régulateurs se concentrant sur les géants de la technologie, ils comptent sur l’aide d’initiés actuels et anciens comme Mme Srinivasan pour fournir l’expertise nécessaire pour appliquer les lois sur la concurrence du XXe siècle à la technologie et aux marchés du XXIe siècle. Pour Mme Srinivasan, 40 ans, sa deuxième carrière en tant que spécialiste de l’antitrust lui a finalement permis d’obtenir son diplôme en droit de Yale où elle s’intéressait vivement au droit de la concurrence. Son dernier document de recherche à Yale en 2006 était un argument selon lequel les règles de l’Association nationale des agents immobiliers équivalaient à une conspiration illégale parmi ses membres. (La discussion était dans l’actualité à l’époque parce que le ministère de la Justice avait intenté sa propre action antitrust contre l’association professionnelle en 2005. Les deux parties sont parvenues à un règlement en 2008.) Lorsqu’elle a obtenu son diplôme en droit, elle a poursuivi sa carrière en droit et a créé une entreprise pour aider les entreprises locales à acheter efficacement de la publicité sur Internet. Elle a vendu la technologie à une division de WPP et a rejoint sa filiale d’alors Kantar Media en tant que cadre en 2012. Mme Srinivasan a déclaré avoir eu une révélation en juin 2014, lorsque Facebook a annoncé qu’il commencerait à suivre le comportement des utilisateurs sur Internet – et en dehors de son réseau – pour affiner son ciblage publicitaire. Alors même que ses collègues célébraient la nouvelle comme une percée importante pour les annonceurs, Mme Srinivasan ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que cela représentait un échec du marché libre.

«Qui diable consent à ce qu’une entreprise les traque sur Internet», se souvient-elle avoir pensé. «Ils ne pouvaient le faire que parce qu’ils avaient le pouvoir de monopole pour faire quelque chose qui va clairement à l’encontre des intérêts des consommateurs.» Après avoir quitté le monde de la publicité en 2017, elle a passé l’année suivante à rechercher et à rédiger un article sur les raisons pour lesquelles Facebook était un monopole. Lorsqu’elle a terminé, elle a soumis son article aux sites Web d’une douzaine de revues juridiques. À sa grande surprise, le Berkeley Business Law Journal, qui est associé à l’Université de Californie, la faculté de droit de Berkeley, a accepté de publier ses travaux. Mme Srinivasan a dit qu’elle avait pleuré aux nouvelles. Son article sur Facebook a rapidement attiré l’attention des régulateurs. En mars 2019, un mois après sa publication, le représentant David Cicilline, président démocrate du sous-comité antitrust de la Chambre, a écrit une lettre à la Federal Trade Commission exhortant l’agence à enquêter sur Facebook pour des raisons antitrust, citant son article parmi d’autres travaux. Le bureau du procureur général de New York lui a ensuite demandé de parler à ses avocats de son travail. Cette année, elle a visé avec son article de Stanford Technology Law Review l’autre géant du monde de la publicité en ligne: Google. Elle a expliqué le monde complexe des échanges d’annonces en ligne, où les annonces graphiques sont vendues et achetées en quelques millisecondes. Mme Srinivasan a fait valoir que Google domine presque toutes les facettes de ces marchés, représentant les acheteurs et les vendeurs tout en exploitant la plus grande bourse. Alors que d’autres marchés de négociation électroniques – à savoir les marchés financiers – sont fortement réglementés pour éviter les conflits d’intérêts et les avantages injustes de la vitesse et des informations privilégiées, le commerce publicitaire en ligne n’est en grande partie pas réglementé. Elle a fait valoir que la domination de Google avait gonflé le prix des publicités – un concept décrit comme une «taxe de monopole» dans le procès multi-états mené par le Texas. Marshall Steinbaum, professeur adjoint au département d’économie de l’Université de l’Utah, écrit sur Twitter que les articles de Mme Srinivasan sur Google et Facebook ont ​​eu une plus grande influence sur les affaires antitrust récemment déposées que toutes les autres recherches sur ces entreprises ou la technologie en général par des économistes traditionnels axés sur la politique de la concurrence. «Ses articles sont très clairement sur le point sur la conduite réelle des plates-formes et son importance concurrentielle», a déclaré M. Steinbaum. «Ils sont utiles pour les responsables de l’application de la loi et proviennent du point de vue de quelqu’un qui connaît manifestement l’industrie et les faits.»