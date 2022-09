L’affaire Adam Levine ? Un mannequin prétend avoir épousé le chanteur de Maroon 5 qui a trompé sa femme avec elle – National

Un modèle Instagram a publiquement affirmé qu’elle avait eu une liaison avec le leader marié de Maroon 5, Adam Levine.

Sumner Stroh, qui compte plus de 369 000 abonnés sur Instagram, a également déclaré que la chanteuse avait demandé à donner son nom à son troisième enfant. Dans une vidéo publiée sur TikTok lundi, Stroh, 23 ans, a affirmé qu’elle et Levine se voyaient depuis “environ un an”, bien qu’elle n’ait pas précisé quand.

Au moment de mettre sous presse, Levine n’a pas répondu publiquement aux allégations.

“Essentiellement, j’avais une liaison avec un homme marié à un mannequin de Victoria’s Secret”, a déclaré Stroh, en révélant le nom de Levine et plusieurs captures d’écran de prétendus messages échangés entre les deux sur Instagram.

Levine, 43 ans, est mariée au mannequin Behati Prinsloo depuis 2014. Le couple a deux enfants, âgés de quatre et cinq ans, et attend leur troisième bébé ensemble.

“À l’époque, j’étais jeune, j’étais naïf et, je veux dire, très franchement, je me sens exploité”, a déclaré Stroh dans la vidéo.

Elle a affirmé qu’après avoir cessé de parler à Levine pendant “une période de plusieurs mois”, il lui a envoyé un message lui demandant de donner son nom à son bébé. Stroh a partagé une capture d’écran du message présumé, qui se lit comme suit : “Ok, question sérieuse. Je vais avoir un autre bébé et si c’est [a] garçon, je veux vraiment l’appeler Sumner. Tu es d’accord avec ça ? MORTEL sérieux.

Stroh a affirmé qu’elle n’avait jamais eu l’intention de parler publiquement de l’affaire présumée, mais a déclaré qu’elle le faisait parce qu’un ami avait tenté de vendre l’histoire et les captures d’écran qui l’accompagnaient à un tabloïd.

Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo a été visionnée 14,7 millions de fois sur TikTok. Lundi également, Stroh a mis en ligne une deuxième vidéo TikTok en réponse aux personnes affirmant qu’elle jouait la victime.

Stroh a affirmé qu’elle avait “des remords” et “gênée et dégoûtée de moi-même”.

“Je ne voulais pas que les gens la regardent et se disent:” Oh, elle joue la victime “, mais en réalité, cela a eu l’effet inverse”, a déclaré Stroh, faisant référence à la première vidéo.

@sumnerstroh Répondant à @ alanasanders89 abordant quelques choses que j’aurais aimé dire dans la première vidéo ♬ son original – Sumner Stroh

La deuxième vidéo a été visionnée 4,1 millions de fois.

“Je ne me suis manifesté que parce que je voulais tuer n’importe quelle histoire du tabloïd”, a déclaré Stroh. “La partie la plus importante que j’ai définitivement passée sous silence est le fait que j’avais l’impression que leur mariage était terminé.”

Stroh a affirmé qu’elle se sentait exploitée parce que Levine “savait que je croyais tout ce qu’il disait”.

Elle a dit que dès qu’elle a réalisé que Levine était toujours mariée, elle a cessé de le voir.

“Rétrospectivement, j’aurais aimé remettre davantage les choses en question. J’aimerais ne pas être aussi naïf, mais être naïf n’est pas une excuse pour ce que j’ai fait et le rôle que j’ai joué là-dedans », a déclaré Stroh dans la vidéo TikTok.

“Encore une fois, je n’essayais en aucun cas de gagner de la sympathie, et je réalise pleinement que je ne suis pas la victime dans tout cela”, a-t-elle conclu. “Ce n’est pas moi qui suis vraiment blessé ici, c’est Behati et ses enfants, et pour ça, je suis tellement, tellement désolé.”

















