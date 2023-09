L’affaiblissement d’Ophelia présente toujours un risque d’inondations côtières et de fortes pluies dans certaines régions des États-Unis.

Ophelia se trouvait au sud de Washington dimanche et devrait continuer à se déplacer vers le nord-est avant de tourner vers l’est, puis de s’affaiblir davantage au cours des deux prochains jours, selon le centre des ouragans. Pendant ce temps, Philippe se trouvait à 1 175 milles (1 890 kilomètres) à l’ouest des îles du Cap-Vert, qui se trouvent au large de la côte ouest de l’Afrique. Cette tempête avait des vents maximums soutenus de 50 mph (75 km/h).

Certaines communautés côtières du New Jersey, dont Sea Isle City, ont connu des inondations samedi et des milliers de personnes dans l’État sont restées sans électricité dimanche. NJ.com a rapporté que plus de 6 000 clients étaient privés d’électricité dimanche matin, contre 13 000.

Le National Weather Service a déclaré que de nombreuses communautés ont signalé des inondations côtières. Une vidéo publiée sur le site Mount Holly de l’agence indique que de nombreuses rues ont été inondées à Brielle, dans le New Jersey, à marée haute. Des inondations et des fermetures de routes ont également été signalées sur la côte du Delaware.

La tempête a touché terre samedi près d’Emerald Isle, en Caroline du Nord, avec des vents proches de la force d’un ouragan de 70 mph (113 km/h), mais les vents se sont affaiblis à mesure que le système se déplaçait vers le nord, a indiqué le centre des ouragans.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré d’importantes inondations dans les communautés riveraines de l’État, telles que New Bern, Belhaven et Washington.

Avant même d’atterrir, Ophelia s’est révélée suffisamment perfide pour que cinq personnes, dont trois enfants, aient dû être secourues vendredi soir par les garde-côtes. Ils étaient à bord d’un catamaran de 12 mètres coincé dans des eaux agitées et des vents forts alors qu’ils étaient ancrés au large de Cape Lookout, en Caroline du Nord.

Quelques milliers de foyers et d’entreprises de Caroline du Nord sont restés sans électricité dimanche matin, selon poweroutage.us, qui suit les rapports des services publics.

Samedi, la police de Greenville a publié sur Facebook une vidéo d’un policier sauvant un petit pitbull des eaux de crue. La police a déclaré que le chien était attaché à une clôture et « à quelques centimètres de la noyade » lorsqu’un policier est intervenu après que quelqu’un ait appelé les autorités. Les autorités de protection des animaux ont ouvert une enquête.

Ailleurs, une équipe de secours a aidé le bureau du shérif du comté de Beaufort à évacuer 15 personnes d’un terrain de camping situé entre la rivière Pamlico et la baie de Chocowinity, selon Brian Haines, porte-parole de la Division de gestion des urgences de Caroline du Nord.

À la pointe sud des Outer Banks de Caroline du Nord, les organisateurs ont finalement pu ouvrir dimanche la longue invasion des pirates de Beaufort, un événement de week-end centré sur l’attaque espagnole de 1747 contre la ville. Les vents ont démoli la grande tente pour un banquet prévu samedi, et plusieurs autres tentes ont été endommagées ou déchiquetées.

Les gouverneurs de Caroline du Nord, de Virginie et du Maryland ont chacun déclaré vendredi l’état d’urgence.

Les scientifiques affirment que le changement climatique pourrait provoquer des ouragans élargir leur portée plus souvent dans les régions des latitudes moyennes, provoquant des tempêtes comme celle de ce mois-ci Ouragan Lee plus commun.

Une étude cyclone tropical simulé des pistes de l’époque préindustrielle, des temps modernes et d’un avenir avec des émissions plus élevées. Il a été constaté que les ouragans se rapprocheraient des côtes, notamment autour de Boston, de New York et de la Virginie, et qu’ils seraient plus susceptibles de se former le long de la côte sud-est.

Dans certaines régions où la tempête a frappé samedi, les effets ont été modestes.

Aaron Montgomery, 38 ans, a déclaré avoir remarqué une fuite sur le toit de la nouvelle maison de sa famille à Williamsburg, en Virginie. Ils ont quand même pu faire le trajet d’une heure pour l’anniversaire de sa femme jusqu’à Virginia Beach, où, selon lui, les vagues et le vent étaient forts mais la pluie s’était arrêtée.

« Aucune fuite dans un toit n’est insignifiante, c’est donc certainement quelque chose que nous devrons régler lundi matin », a-t-il déclaré.