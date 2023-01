L’AFE dénonce la RFEF à propos du Barça : “Victimes d’une discrimination manifeste”

Les femmes de Barcelone ont été obligées de récolter leurs propres médailles après avoir remporté la Super Coupe féminine dimanche. Angel Martinez/Getty Images

L’Association espagnole des joueurs [AFE] a accusé la Fédération royale espagnole de football [RFEF] de sous-évaluer le football féminin, affirmant que Barcelone était “victime d’une discrimination manifeste” après sa victoire en Super Coupe.

La RFEF a suscité des critiques dimanche pour la cérémonie de remise des prix après que Barcelone a battu la Real Sociedad 3-0 en finale de la Super Coupe d’Espagne. La capitaine Marta Torrejon a récupéré seule le trophée dans les tribunes, tandis que ses coéquipières ont récupéré leurs propres médailles dans une boîte sur le côté du terrain.

Dans un communiqué publié dimanche, la RFEF a déclaré qu’elle avait utilisé le même protocole dans le jeu masculin auparavant, mais l’AFE a déclaré que la Fédération ne promeut pas l’égalité dans le sport féminin.

“Les joueurs de Barcelone et de la Real Sociedad ont été sous-évalués lors de la collecte de leurs médailles”, indique un communiqué de l’AFE. “La RFEF n’a pas reconnu les finalistes comme ils le méritaient. Quelques jours plus tôt, en Arabie Saoudite, leur [male counterparts] ont été reconnus comme ils le méritaient avec le président de la RFEF remettant les médailles sur le terrain après la Super Coupe masculine.

“Le Barça et la Real Sociedad [women] n’ont pas reçu le même traitement. Ils sont victimes d’une discrimination manifeste et cela a laissé une image lamentable qui ne peut être répétée.

“Le ministère espagnol de la Culture et des Sports et le Conseil supérieur des sports ne peuvent et ne doivent pas ignorer ce type d’événements lorsqu’une nouvelle loi [Ley del Deporte] – ce que l’AFE a corroboré – comprend des éléments essentiels pour la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes.”

Le communiqué de la RFEF a indiqué dimanche que le même protocole avait été appliqué lors de la finale de la Copa del Rey de la saison dernière entre le Real Betis et Valence, ainsi que lors de la finale de la Super Coupe féminine 2022.

Suite aux retombées continues tout au long de lundi, un autre commentaire a été publié sur les réseaux sociaux pour rejeter les accusations de discrimination.

“Nous regrettons la polémique qui a été générée”, a déclaré la RFEF. “Nous pouvons assurer qu’il n’y a pas de discrimination ou de traitement différent des sexes. Lors de la finale de la Copa la saison dernière, les femmes ont reçu leurs médailles, pas les hommes.

“Ces décisions sont basées sur les spécificités des stades utilisés et la sécurité en place. Il y a toujours de la place pour réfléchir et s’améliorer. Nous sommes les premiers à rechercher l’excellence dans le football espagnol, tant chez les hommes que chez les femmes.”

La RFEF est également en conflit avec 15 membres de l’équipe nationale féminine, qui ont déclaré ne pas souhaiter être sélectionnées tant que de sérieux changements n’auront pas été apportés à la configuration actuelle.

Dans un e-mail, les joueurs, qui n’ont pas joué pour leur pays depuis septembre, ont expliqué que représenter l’Espagne dans l’environnement affectait à la fois leur santé et leur état émotionnel et qu’ils n’avaient pas l’intention de revenir tant qu’une solution n’aurait pas été trouvée.