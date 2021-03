L’AfD placée sous surveillance par les services de renseignement allemands en tant que menace d’extrême droite présumée

Le co-chef du groupe parlementaire du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) Alexander Gauland et le vice-chef du groupe parlementaire Tino Chrupalla (à gauche) s’adressent à une conférence de presse, le 3 mars 2021 dans l’enceinte parlementaire du Bundestag à Berlin, après que l’agence allemande de sécurité intérieure a placé l’extrême droite AfD sous surveillance pour avoir menacé la démocratie. – L’Office fédéral pour la protection de la Constitution (BfV) a classé le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD) comme un « cas suspect » de liens avec l’extrémisme de droite, ont indiqué les sources à l’AFP. (Photo par Tobias SCHWARZ / AFP) (Photo par TOBIAS SCHWARZ / AFP via Getty Images) – TOBIAS SCHWARZ / AFP

Le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a été désigné comme une menace extrémiste présumée par les services de renseignement allemands et placé sous surveillance mercredi.

Cette décision intervient au milieu des accusations répandues d’autres partis allemands et groupes juifs selon lesquelles l’AfD a attisé les flammes de la violence d’extrême droite et de l’antisémitisme, et porte la responsabilité d’une vague d’attaques contre la communauté juive et les migrants.

Elle a été rejetée par les dirigeants de l’AfD comme étant «purement politique» et visant à «nuire massivement au parti, en particulier en année électorale».

L’AfD est le premier parti du Bundestag allemand à être désigné comme une menace extrémiste présumée. L’agence allemande de renseignement intérieur, le Bureau pour la protection de la Constitution (BfV), n’a pas été en mesure de commenter la décision en raison d’une action en justice en cours, mais elle a été largement confirmée par des sources de renseignement.

Cela signifie que les membres du plus grand parti d’opposition d’Allemagne peuvent voir leurs e-mails et conversations téléphoniques surveillés et leurs mouvements surveillés. Les services de renseignement seront également autorisés à recruter des informateurs issus des cercles du parti.

Mais les députés, les eurodéputés et les élus régionaux du parti ne seront pas soumis à une surveillance dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours.

Cette décision intervient à un moment agité pour l’AfD, qui est devenu le premier parti d’extrême droite à remporter des sièges au parlement allemand depuis les années 60 en 2017, après avoir fait campagne sur une plate-forme ouvertement anti-islam et anti-migrants.

Lorsqu’il est devenu le plus grand parti d’opposition après que les deux principaux partis aient formé une grande coalition sous Angela Merkel, son ascension semblait imparable.

Le co-leader du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), Joerg Meuthen, assiste à une conférence de presse au Parlement européen à Bruxelles, le 13 juin 2019. – Groupe d’extrême droite « Europe des nations et des libertés » au Parlement européen deviendra le groupe « Identité et Démocratie » avec 73 députés, a annoncé l’un de ses membres le 12 juin 2013. (Photo par Aris Oikonomou / AFP) ARIS OIKONOMOU / AFP / Getty Images – ARIS OIKONOMOU / AFP

Mais l’AfD a vu sa popularité chuter fortement ces derniers mois et il semble peu probable qu’elle répète l’exploit lors des élections de septembre – elle est actuellement quatrième dans les sondages avec 9%.

Un échec de l’attaque terroriste d’extrême droite contre une synagogue bondée qui a tué deux personnes en 2019 s’est avéré un tournant dans la politique allemande, alors que des politiciens rivaux accusaient l’AfD de fomenter une atmosphère de haine qui avait inspiré l’attaque et une série d’autres incidents, y compris le assassinat d’un homme politique local connu pour son soutien aux migrants. Joachim Herrmann, le ministre bavarois de l’Intérieur, a décrit de façon mémorable le parti comme des «incendiaires intellectuels».

L’AfD a depuis été déchirée par des combats internes entre les extrémistes et les modérés relatifs. Le BfV a désigné une faction dure au sein du parti qui se faisait appeler Der Flügel, ou The Wing, une menace présumée et l’a placée sous surveillance en 2019

L’aile a été dissoute par la suite, mais les services de renseignement croient que cette décision était purement cosmétique et que la faction reste puissante au sein du parti.

Jörg Meuthen, l’un des deux dirigeants du parti, a cherché à purger l’AfD de certains de ses éléments les plus extrêmes et, l’année dernière, il a réussi à forcer Andreas Kalbitz, une figure de proue de The Wing, à quitter le parti. Mais cela a eu un coût. M. Meuthen a fait face à une rébellion et n’a pu que s’accrocher en tant que leader.

En ce mercredi 18 mai 2016, le chef photo de l’AfD en Thuringe, Bjoern Hoecke, sourit lors d’un rassemblement de l’Alternative pour l’Allemagne, AfD, fête à Erfurt, dans l’est de l’Allemagne. L’agence allemande de renseignement intérieur soumet le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne à un examen approfondi. (AP Photo / Jens Meyer, dossier) – Jens Meyer / AP

Bien que M. Kalbitz ait été expulsé, le chef de l’aile, Björn Höcke, reste une puissance au sein de l’AfD. M. Höcke, qui a été comparé à Hitler par la télévision allemande, a appelé à un «virage à 180 degrés» dans la culture allemande d’expiation pour les crimes de la Seconde Guerre mondiale.

Il aurait été protégé au sein de l’AfD par Alexander Gauland, le chef du parti, qui a qualifié l’ère nazie de «grain d’oiseaux *** dans mille ans de glorieuse histoire allemande».

La décision de placer tout le parti sous surveillance a été saluée par Josef Schuster, le président du Conseil central des Juifs d’Allemagne, qui a mis en garde contre «une ligne claire vers la radicalisation» au sein du parti.

«Avec ses politiques destructrices, l’AfD contribue à saper nos structures démocratiques et à discréditer la démocratie», a déclaré M. Schuster. «L’État ne peut pas rester les bras croisés et regarder cela continuer.

Il a également été accueilli par le parti jumeau bavarois d’Angela Merkel, l’Union chrétienne sociale (CSU). «Défendre la démocratie signifie nommer et combattre les opposants à un ordre démocratique libre», a tweeté Volker Ullrich, un porte-parole de la CSU.

L’AfD a promis de contester la décision devant les tribunaux. «C’est scandaleux et ni légalement ni constitutionnellement tenable», a déclaré Tino Chrupalla, le chef conjoint du parti.

«Cela ne restera pas devant la Cour constitutionnelle», a déclaré Alice Weidel, la co-dirigeante parlementaire.