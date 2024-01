L’AfD perd le premier tour depuis l’histoire des expulsions massives – DW – 28/01/2024

Christian Herrgott, du conservateur CDU, a battu l’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) candidat Uwe Thrum au second tour des élections régionales dans l’Est Allemand état de Thuringe le dimanche.

Le vote a été considéré par les observateurs politiques comme un baromètre de la popularité de l’AfD à un moment où des gros titres préjudiciables auraient pu freiner son élan alarmant à l’échelle nationale.

Ce vote était le premier depuis que Correctiv, une société de journalisme d’investigation, a publié un rapport décrivant une réunion de novembre au cours de laquelle des politiciens de l’AfD et des extrémistes d’extrême droite — dont le néo-nazi autrichien Martin Sellner du Mouvement identitaire — a discuté de projets de déportation massive d’étrangers et de citoyens allemands non assimilés s’ils accédaient au pouvoir.

L’histoire a suscité l’indignation et a conduit à de nombreuses rassemblements à travers le pays au cours de laquelle plus d’un million de personnes ont manifesté contre l’extrémisme de droite et pour la démocratie.

Plus d’un million de personnes sont descendues dans les rues en Allemagne pour protester contre l’extrémisme de droite. Image : Jonas Walzberg/dpa/photo alliance

Le candidat de l’AfD, Thrum, avait mené la course en toute sécurité avant la publication du rapport Correctiv – il a dominé les élections générales il y a deux semaines avec 45,7 % des voix contre 33,3 % pour Herrgott – mais n’a obtenu que 47,6 % des voix contre 52,4 % pour Herrgott dimanche.

Herrgott, 39 ans, chef du parti CDU de Thuringe, est parlementaire du Land depuis 2014 et prendra ses fonctions d’administrateur de district le 9 février.

Le candidat de la CDU, Christian Herrgott, a obtenu 33,3% des voix il y a deux semaines et 52,4% dimanche. Image : Bodo Schackow/dpa/photo alliance

Les responsables électoraux affirment que quelque 69 % des 66 000 électeurs inscrits dans le district de Saale-Orla ont voté dimanche.

D’autres élections régionales et européennes sont prévues cet été en Thuringe, qui organisera également des élections régionales en septembre.

L’AfD bénéficie d’un fort soutien en Thuringe – avec actuellement un taux d’approbation largement supérieur à 30 % – ainsi que dans plusieurs autres Länder de l’Est. Il est également en hausse à l’échelle nationale, oscillant autour de 20 %.

Les services de renseignement intérieurs allemands ont déclaré que l’AfD de Thuringe et son dirigeant au franc-parler Björn Höcke sont des « extrémistes de droite » qui constituent une menace pour la démocratie. Tous deux sont sous surveillance depuis des années.

