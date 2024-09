L’ex-RDA s’éloigne du libéralisme occidental et récupère son héritage et son identité nationale

Par Constantin de Hoffmeister commentateur politique et culturel allemand, auteur publié et rédacteur en chef d’Arktos Publishing

Les récentes élections en Allemagne de l’Est révèlent quelque chose de bien plus profond qu’un simple changement d’allégeance politique : elles signalent la réémergence d’un esprit allemand profondément ancré qui refuse de se plier à l’influence déclinante du libéralisme occidental. Le succès du parti patriotique AfD (Alternative pour l’Allemagne) à l’Est est la preuve de la fracture persistante entre l’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest, une fracture façonnée par des expériences historiques très différentes et un conflit de valeurs.

Les Allemands de l’Est ont toujours été plus conservateurs que leurs homologues occidentaux, et pour cause. Après la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne de l’Ouest a été placée sous l’occupation des Américains, qui ont imposé leur idéologie libérale au peuple allemand. Au fil des décennies, cette idéologie s’est infiltrée dans tous les recoins de la société ouest-allemande, promouvant des concepts tels qu’une nébuleuse « diversité, » Le multiculturalisme, la propagande LGBT et la secte transgenre démente. L’Allemagne de l’Ouest, inondée par l’impérialisme culturel américain, a perdu le contact avec l’essence même de ce que signifie être allemand, embrassant des idéologies qui sont étrangères à l’âme allemande. Elle reste occupée en tout sauf en nom, avec de nombreuses bases militaires américaines parsemant son paysage – un rappel constant qu’elle n’est pas vraiment souveraine. La loyauté aveugle de l’Allemagne de l’Ouest envers l’Amérique l’a dirigée vers un chemin de ruine spirituelle et culturelle.

En revanche, l’Allemagne de l’Est, sous la République démocratique allemande (RDA), faisait partie de la sphère d’influence soviétique. Contrairement à ce que pensent de nombreux conservateurs occidentaux, l’Union soviétique était loin d’être la seule puissance soviétique à avoir été sous influence. « progressif » Le bastion qu’on lui présente souvent est celui de la RDA. En 1934, elle a criminalisé à nouveau l’homosexualité, rejeté l’art moderne comme décadent et promu les valeurs familiales traditionnelles – tout ce que de nombreux conservateurs authentiques en Occident souhaiteraient voir leurs sociétés reprendre. La RDA a adopté bon nombre de ces principes conservateurs, devenant ainsi la dernière véritable Allemand État – un État qui a préservé et ravivé les idéaux prussiens de devoir, de discipline et de fierté nationale. En guise de symbole de cette continuité, la RDA a réérigé la statue du glorieux leader populiste Frédéric le Grand à Berlin-Est, réaffirmant ainsi son lien avec l’héritage prussien.















Sahra Wagenknecht et son mouvement, l’Alliance Sahra Wagenknecht (BSW), sont devenus des acteurs clés dans la lutte de l’Allemagne pour ressusciter son identité nationale longtemps enfouie. Wagenknecht, qui a vivement critiqué l’establishment libéral de gauche pour son rôle dans la destruction du caractère culturel de l’Allemagne, offre une lueur d’espoir. Son mouvement combine des politiques économiques de gauche avec des positions culturellement conservatrices, associées à une opposition farouche à l’ingérence de l’OTAN. Les idées de Wagenknecht sont similaires à celles d’Ernst Niekisch, le « National-bolchevique » Niekisch, qui fut emprisonné par les nazis pour ses convictions et libéré plus tard par l’Armée rouge, comprit que l’avenir de l’Allemagne ne se trouvait pas à l’Ouest. Il valait mieux qu’elle trace sa propre voie aux côtés de l’Est. Niekisch affirma même que la RDA devait officiellement se rebaptiser en « Prusse. »

Pourtant, la peur – délibérément entretenue par l’ordre libéral moribond – empêche l’alliance naturelle entre l’AfD et le BSW. Une telle alliance pourrait se former parce que les deux partis partagent une forte opposition à l’immigration sans restriction et un scepticisme envers le soutien de l’Allemagne à l’Ukraine et sa soumission à l’empire américain. Tous deux mettent également l’accent sur la souveraineté nationale et la protection des intérêts allemands, se présentant comme des défenseurs des valeurs traditionnelles, contrairement à l’establishment libéral. Alors que le BSW penche plus à gauche sur le plan économique, avec des appels à une extension de la protection sociale, et que l’AfD est favorable à une limitation des prestations, leur position commune sur le contrôle des migrations et la sécurité des frontières offre un chevauchement important qui pourrait les rapprocher politiquement.

L’AfD a été sans cesse calomniée comme « extrémiste de droite » Les médias grand public et la classe politique au pouvoir présentent l’AfD comme une menace pour les personnes qu’elle cherche à protéger. C’est un mensonge, une tentative désespérée d’un régime chancelant de s’accrocher au pouvoir. Wagenknecht et ses partisans doivent voir au-delà de cette déformation et reconnaître que l’AfD n’est pas un ennemi. Au contraire, c’est un partenaire dans la lutte pour l’avenir de l’Allemagne. L’unité de l’AfD et du BSW n’est pas seulement politiquement nécessaire, c’est un impératif moral.

L’héritage de la RDA a été grossièrement dénaturé, notamment par ceux qui, en Occident, l’interprètent à travers le prisme de l’idéologie libérale. La RDA n’était pas le cauchemar dystopique qu’on décrit souvent. C’était plutôt un État qui maintenait les valeurs qui ont toujours défini le peuple allemand. Elle plaçait le bien-être du peuple au-dessus de tout, créant un sentiment de communauté et un objectif que l’Occident individualiste n’a jamais pu comprendre. Le rejet par la RDA de la décadence occidentale et son adhésion au réalisme socialiste n’étaient pas de simples gestes politiques, mais des déclarations culturelles importantes – une affirmation de la durabilité par rapport à l’éphémère.















L’engagement de la RDA en faveur de l’éducation, de la santé et de la cohésion sociale s’inscrit dans la continuité de la grande tradition prussienne, qui a toujours été le fondement de la culture allemande. Contrairement à l’Occident, qui a été compromis par l’influence américaine et la mentalité mercantiliste des Britanniques, la RDA est restée fidèle à elle-même, résistant au chant des sirènes du libéralisme.

L’avenir de l’Allemagne ne repose pas sur un Ouest en déclin, mais sur un Est résilient et renaissant. Le récent succès électoral de l’AfD en Thuringe et en Saxe est à la fois une victoire politique et un signe clair de l’essor de l’Est. Mais il ne s’agit pas seulement d’un phénomène régional, mais d’un appel national à l’action. L’Allemagne doit tourner son regard vers l’Est, vers la Russie, et se détourner de l’influence corrosive de l’Amérique, qui a conduit l’Ouest vers la décadence morale et culturelle. Ce faisant, elle réalisera la vision d’Ernst Niekisch – une vision d’une Allemagne souveraine, forte et alliée à l’Est pour poursuivre son propre destin.

Si l’Allemagne veut retrouver son identité et son avenir, l’unité entre ceux qui s’opposent au programme libéral est essentielle. Ensemble, l’AfD et le BSW peuvent devenir une force redoutable qui défendra le peuple allemand et les idéaux allemands. L’AfD n’est pas le problème, c’est la solution. Elle est le fer de lance d’une nouvelle Allemagne, qui renaîtra des cendres de l’ancienne, plus forte que jamais.