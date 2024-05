L’AfD d’extrême droite interdit de faire campagne au principal candidat de l’UE – DW – 22/05/2024

l’Allemagne extrème droite Alternative pour l’Allemagne (AfD)​​​​​​ Le parti a annoncé mercredi qu’il interdisait à Maximilian Krah, son principal candidat aux élections européennes, de faire des apparitions publiques.

Cette annonce intervient un jour après que la dirigeante d’extrême droite française Marine Le Pen a déclaré que les législateurs de son parti du Rassemblement National ne siégerait plus dans le même groupe parlementaire que l’AfD après les élections européennes du mois prochain.

Qu’a dit Krah à propos des SS nazis ?

La division entre les Partis d’extrême droite allemands et français fait suite aux « récentes déclarations de l’AfD », selon la chaîne France Info, faisant référence à une interview de Krah au journal italien La République au weekend. Dans l’interview, Krah a déclaré que « les SS n’étaient pas tous des criminels », faisant référence à la Schutzstaffel (SS), une organisation paramilitaire majeure du parti nazi d’Adolf Hitler.

Parmi ses nombreux rôles, les SS ont joué un rôle majeur dans l’Holocauste, le massacre de 6 millions de Juifs et d’autres groupes ciblés par les nazis.

L'AfD allemande classée menace potentielle pour la démocratie

Krah fait également actuellement l’objet d’une enquête pour liens suspects avec la Russie et la Chine.

Les hauts gradés de l’AfD ont tenu mercredi matin une réunion de crise avec Krah. Krah a déclaré après les discussions qu’il quitterait la haute direction du parti.

« La dernière chose dont nous avons besoin maintenant, c’est d’un débat à mon sujet. L’AfD doit garder son unité », a déclaré Krah au journal allemand. Papule journal quotidien. « C’est pour cette raison que je ne ferai plus aucune apparition électorale et que je me retirerai de la commission fédérale. »

Le parti a publié plus tard un communiqué affirmant qu’il y avait eu un « échange constructif » entre la direction de l’AfD et Krah. Ils ont conclu que les déclarations controversées de Krah avaient causé « des dommages massifs au parti dans la campagne électorale en cours ».

Krah a assumé « l’entière responsabilité politique » de ses actes et a accepté de se retirer immédiatement du conseil exécutif fédéral de l’AfD, ajoute le communiqué.

Pourquoi l’AfD fait-elle l’objet d’un examen minutieux et de protestations ?

L’AfD a également fait l’objet d’un examen minutieux et manifestations de rue massives ces derniers mois après des révélations selon lesquelles de hauts responsables du parti auraient assisté à une réunion où ils ont discuté des projets d’expulsion massive de citoyens d’origine étrangère.

Les dirigeants de l’AfD ont nié que la proposition représentait la politique du parti et ont repoussé les allégations de racisme.

Les services secrets allemands peuvent continuer à surveiller l'AfD

La semaine dernière, un tribunal allemand a statué que les services de sécurité intérieure pourrait continuer à garder l’AfD sous surveillance en tant que parti potentiellement extrémiste.

Les sondages suggèrent que les partis de droite et eurosceptiques remporteront un nombre record de voix lors des prochaines élections au Parlement européen, prévues en juin, dans un contexte de colère croissante des électeurs contre les partis dominants pour leur incapacité à relever efficacement une série de défis, notamment les questions d’immigration et de hautes politiques. inflation.

sri/rt (dpa, Reuters, AFP)