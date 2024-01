L’AfD d’extrême droite allemande fait face à des protestations croissantes contre le projet d’expulsion de migrants

Berlin

Des foules immenses de manifestants se sont abattues sur les villes allemandes, alors que les manifestations appelant à l’interdiction du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) prennent de l’ampleur.

Des dizaines de milliers de personnes ont déjà bravé des températures négatives cette semaine pour protester contre le parti, après que des membres de haut rang de l’AfD ont discuté d’un projet d’expulsion massive de migrants dans des révélations qui ont été comparées à l’ère nazie.

Des foules allant jusqu’à 35 000 personnes se sont rassemblées samedi à Francfort sous la bannière « Défendre la démocratie – Francfort contre l’AfD », tandis qu’un nombre similaire de personnes se sont rassemblées à Hanovre, ville du nord du pays, a rapporté le journal allemand Der Spiegel.

Des foules importantes ont également été observées à Stuttgard, Dortmund et Nuremberg.

Dans un message vidéo diffusé vendredi soir, le chancelier allemand Olaf Scholz a salué les manifestations de ce week-end comme étant « bonnes et justes ».

Il a ajouté qu’il essayait d’imaginer « ce que ressentent plus de 20 millions de citoyens ayant un passé migratoire » face aux projets d’expulsion.

Des manifestations rassemblant jusqu’à 30 000 personnes ont déjà eu lieu dans des villes comme Berlin, Leipzig, Rostock, Essen et Cologne. Des manifestants se sont rassemblés mercredi devant l’hôtel de ville en briques rouges de la capitale, brandissant des pancartes indiquant «Nazis dehors» et scandant des slogans contre le politicien d’extrême droite de l’AfD, Björn Höcke.

Les gens sont furieux des informations selon lesquelles de hauts membres de l’AfD auraient discuté d’un « plan directeur » pour l’expulsion massive des demandeurs d’asile allemands et des citoyens allemands d’origine étrangère lors d’une réunion à la fin de l’année dernière.

Le rassemblement de membres de l’AfD, de néo-nazis et d’autres extrémistes d’extrême droite a eu lieu le 25 novembre dans un hôtel au bord d’un lac à l’extérieur de la ville de Potsdam.

L’affaire n’a été révélée que le 10 janvier, lorsque la réunion a été révélée par le réseau de journalisme d’investigation Correctiv, déclenchant une vague de protestations dans toute l’Allemagne.

Dans son rapport révélant la réunion privée, Correctiv écrit : « Les événements qui se produiront aujourd’hui à l’hôtel Landhaus Adlon ressembleront à un drame dystopique. Seulement, ils sont réels.

“Et ils montreront ce qui peut arriver lorsque les leaders des idées d’extrême droite, les représentants de l’AfD et les riches sympathisants se réunissent.”

“La réunion devait rester secrète à tout prix”, indique le rapport.

L’AfD nie que de tels projets fassent partie de sa politique et la direction de l’AfD a cherché à se démarquer du rassemblement, le qualifiant d’« événement privé et non d’événement du parti de l’AfD ».

Alice Weidel, coprésidente du parti, a annoncé lundi qu’elle se séparait de son conseiller Roland Hartwig – qui, selon Correctiv, a participé aux négociations. L’AfD a déclaré à CNN que les deux hommes « s’étaient séparés d’un commun accord ».

Cependant, l’idée d’un « plan d’expulsion massive » a été ouvertement soutenue par un représentant de l’AfD dans le Land de Brandenberg.

René Springer a profité de son récit sur X pour écrire : « Nous ramènerons les étrangers dans leur pays d’origine. Des millions de fois. Ce n’est pas un plan secret. C’est une promesse.

« Pour plus de sécurité. Pour plus de justice. Pour préserver notre identité. Pour l’Allemagne.”

Beaucoup ont souligné que le plan de déportation massive évoque l’époque nazie de 1933 à 1945, lorsque des millions de personnes ont été transportées contre leur gré vers des camps de concentration, de travail forcé et d’extermination.

“Les projets d’expulsion de millions de personnes rappellent le chapitre le plus sombre de l’histoire allemande”, a écrit Christian Dürr, chef du groupe parlementaire du Parti néolibéral des démocrates libres (FDP), sur X.

Rika von Gierke, porte-parole et militante se préparant à une manifestation à Francfort samedi, a déclaré à CNN que les projets de l’AfD « rappellent de terribles souvenirs ».

« J’ai vu hier une banderole qui disait : « Il est maintenant temps de montrer ce que nous aurions fait à la place de nos grands-parents ».

« Il y a des parallèles. Il est temps de prendre position contre la droite et de commencer à s’opposer aux forces antidémocratiques.»

Elle a ajouté que les membres de l’AfD avaient « élaboré des plans concrets pour expulser des millions de personnes d’Allemagne. Nous voyons clairement que ces projets sont inhumains et constituent une attaque contre notre démocratie, l’État de droit et un grand nombre de nos concitoyens.»

Kazin Abaci, un organisateur de manifestations de Hambourg, a déclaré à CNN que les manifestations sont importantes « parce que nous avons affaire à un extrémisme de droite très fort et à des réseaux néo-nazis en Allemagne ».

Il a ajouté : « Cette réunion à Potsdam a montré une fois de plus à quel point il est urgent que non seulement les hommes politiques s’expriment, mais qu’un signal fort soit envoyé du milieu de la société pour défendre la démocratie et notre Etat. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les manifestations encourageraient les gens à cesser de voter pour l’AfD, Abaci avait bon espoir. « Il existe un noyau d’électeurs de l’AfD qui votent pour ce parti par conviction, mais il y a bien sûr aussi des électeurs qui ont voté pour l’AfD par protestation.

«Mais il est maintenant temps pour eux de se réveiller et de comprendre que nous n’avons pas affaire à un parti contestataire, mais à un parti d’extrême droite. Notre rassemblement pourrait aider ces gens à se réveiller enfin.

Le chancelier allemand Olaf Scholz et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock ont ​​participé dimanche aux rassemblements à Potsdam.

Baerbock a déclaré qu’elle était là en tant que personne qui « défend la démocratie et contre l’ancien et le nouveau fascisme », tandis que Scholz a remercié cette semaine les manifestants pour être descendus dans la rue « contre le racisme, les discours de haine et en faveur de notre démocratie libérale ».

Ouvrir la voie à l’interdiction de l’AfD pourrait s’avérer difficile et risque de se retourner contre lui. Les hommes politiques allemands ont discuté cette semaine de la possibilité de demander à la Cour constitutionnelle d’appliquer une interdiction.

La Constitution allemande stipule que les partis qui cherchent à saper « l’ordre fondamental libre et démocratique » doivent être considérés comme inconstitutionnels.

Le vice-chancelier allemand Robert Habeck a déclaré au magazine Stern que « les dégâts qu’entraînerait une tentative ratée seraient énormes ».

« C’est pourquoi si une affaire est déposée, elle devra absolument être défendue à 100 % devant le tribunal. C’est quelque chose qu’il faut considérer très attentivement », ajoute-t-il.

Beaucoup considèrent que les manifestations publiques contre l’AfD sont cruciales, dans la mesure où le parti d’extrême droite a récemment enregistré des résultats records dans les sondages et devrait réaliser des gains importants aux élections régionales dans les Länder de l’Est de Thuringe, de Saxe et de Brandebourg cette année.

Selon un récent sondage publié par l’institut de recherche d’opinion Forsa, l’AfD obtient actuellement un taux de suffrage supérieur à 30 % dans les trois Länder, soit un résultat largement supérieur à celui de ses rivaux.

Nadine Schmidt a écrit depuis Berlin et Sophie Tanno a écrit à Londres.