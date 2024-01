L’AfD allemande pourrait perdre des fonds en raison d’un comportement antidémocratique – DW – 22/01/2024

Le Alternative pour l’Allemagne (AfD), que l’Office fédéral de la protection de la Constitution a partiellement classé comme extrémiste de droite, atteint des niveaux records dans les sondages d’opinion. Dans le même temps, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour manifester contre le parti anti-immigration.

Le Bundestag allemand débat également de la manière de traiter avec l’AfD, avec les trois factions parlementaires au pouvoir, le centre-gauche. Social-démocrates (SPD)le Légumes verts et le néolibéral Démocrates libres (FDP)— présenter une motion sur la question. Le sujet : « Une démocratie résiliente dans un pays diversifié – une position claire contre les ennemis de la démocratie et leurs projets de déplacement forcé ».

Cette décision a été motivée par un reportage médiatique sur une réunion l’automne dernier d’extrémistes de droite, à laquelle participaient des responsables de l’AfD ainsi que des membres du centre-droit. Union chrétienne-démocrate (CDU). Le rassemblement aurait porté sur des projets de soi-disant remigration, ou expulsion, de millions de personnes. les personnes qui ont immigré en Allemagne.

Lors du débat parlementaire, Bernd Baumann, secrétaire parlementaire de l’AfD et chef du Parlement allemand, a déclaré aux législateurs que la réunion n’était rien de plus qu’un “petit club de débat privé”, mais pas une “réunion secrète dangereuse pour le public”.

Mais le ministre fédéral de l’Intérieur Nancy Faeser (SPD) l’a qualifié de “effort actif visant à déplacer les frontières et à répandre le mépris de la démocratie et la misanthropie au cœur de la société”.

Faeser a déclaré qu’elle pourrait également imaginer interdire la fête – mais seulement en dernier recours.

Comment un parti peut-il être interdit ?

La dernière tentative d’interdire une fête conclu – et échoué – en 2017, dans une démarche contre le Parti national-démocrate d’Allemagne (NPD), nationaliste et raciste, qui s’est depuis rebaptisé « Heimat » (« Patrie »). La Cour constitutionnelle avait estimé à l’époque que le parti dissident était si insignifiant qu’il ne représentait aucune menace pour la démocratie et ne l’a donc pas interdit.

Contrairement à l’ancien NPD, l’AfD connaît une vague de popularité. Cependant, son caractère « d’extrême droite » n’a été confirmé que dans trois des 16 Länder allemands.

La Cour constitutionnelle fédérale a fixé des obstacles élevés à l’interdiction de partis. Dans une interview accordée à la DW, Christian Pestalozza, spécialiste du droit constitutionnel à Berlin, a expliqué qu’une condition préalable était qu’il existe déjà une certaine probabilité que le parti en question ait à un moment donné suffisamment de poids pour atteindre ses objectifs.

L’AfD pourrait voir ses fonds retenus

Il est cependant plus facile d’exclure un parti anticonstitutionnel du financement de l’État. En Allemagne, les partis sont financés par les cotisations des membres, les dons et l’argent des impôts. Plus un parti obtient de voix aux élections, plus il a droit à des recettes provenant des caisses de l’État. Pour l’AfD, cela s’élève actuellement à plus de 10 millions d’euros (10,8 millions de dollars).

Selon Pestalozza, il serait plus facile d’exclure un parti de ce type de financement plutôt que de l’interdire, en raison de ses objectifs prétendument anticonstitutionnels. “Il suffirait qu’ils s’engagent en faveur de tels objectifs, sans avoir à prouver qu’ils ont le potentiel pour les mettre en œuvre”, a-t-il déclaré.

Même si le programme politique de l’AfD semble relativement inoffensif, il suffirait de montrer que la réalité est tout autre, estime Pestalozza.

“Mais la question de savoir si ces conditions ont déjà été remplies est une question de spéculation. C’est ce que savent les autorités de l’Office fédéral pour la protection de la Constitution, l’agence de renseignement intérieure allemande, qui surveille le parti et certains de ses États affiliés. mieux”, a-t-il déclaré.

À titre de cas dit d’observation, l’AfD peut être soumise à une surveillance dans les Länder de Thuringe, de Saxe et de Saxe-Anhalt au moyen de méthodes secrètes telles que des écoutes téléphoniques. Pestalozza estime qu’il est possible d’exclure le parti du financement de l’État, du moins dans ces Länder.

Pour ce faire, le gouvernement ou le parlement devrait présenter la motion correspondante. La Cour constitutionnelle fédérale pourrait alors parvenir à une conclusion complètement différente de celle du service de renseignement. Toutefois, Pestalozza a souligné que cette issue serait peu probable.

Où les partis politiques allemands trouvent-ils leur argent ? Ce navigateur ne prend pas en charge l’élément vidéo.

Les droits fondamentaux des individus pourraient-ils être révoqués ?

Une autre façon de combattre les ennemis perçus de la Constitution serait de révoquer les droits fondamentaux des individus. Cela signifierait qu’ils ne seraient plus autorisés à se présenter aux élections publiques. Les opposants à Björn Höcke a récemment lancé une pétition en ligne visant à empêcher le brandon de l’AfD de devenir premier ministre du Land lors des élections du Land de Thuringe en septembre. Son parti obtient actuellement bien plus de 30 % des sondages.

Cependant, l’expert en droit constitutionnel Azim Semizoglu de l’Université de Leipzig doute que les droits fondamentaux de Höcke puissent être révoqués. Des efforts similaires n’ont jamais abouti, a-t-il déclaré, et les obstacles à de telles procédures sont également très élevés.

Semizoglu ne considère pas une telle tentative comme complètement vaine, car il faut moins d’efforts pour enquêter sur une seule personne accusée d’être contre la Constitution que pour enquêter sur un parti tout entier.

Malgré les débats sur l’interdiction de l’AfD et d’autres sanctions possibles contre le parti ou des individus, Semizoglu estime que la démocratie en Allemagne est suffisamment forte pour se défendre contre ses ennemis.

“C’est un moment encourageant de voir autant de gens descendre dans la rue contre le racisme”, a-t-il déclaré.

Cet article a été initialement rédigé en allemand.

