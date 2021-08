LAFC vs. Sporting Kansas City – Rapport de match de football – 4 août 2021

Alan Pulido, faisant sa première apparition en MLS depuis fin juin, a marqué à la 20e minute, aidant le Sporting Kansas City à remporter une victoire 4-1 sur l’hôte LAFC mercredi.

Le Sporting a marqué trois buts en première mi-temps alors que LAFC a accordé plus de deux buts pour la première fois de la saison.

Luis Martins a ajouté un but à la 28e minute pour donner une avance de 2-0 au SKC. Graham Zusi a ensuite trouvé Daniel Salloi près de la surface de réparation des 6 mètres pour une volée à bout portant qui a donné au Sporting une avance de 3-0 à la 36e minute. Salloi a 10 buts cette saison, à égalité au deuxième rang en MLS.

Après que LAFC ait raté plusieurs occasions au cœur du territoire du SKC au début de la seconde mi-temps, Zusi a servi un ballon à Gadi Kinda, qui a marqué de la tête son quatrième but de la saison depuis le centre de la surface à la 58e minute.

Le but de Daniel Musovski à la 82e minute a permis à LAFC d’éviter le jeu blanc.

Le Sporting s’est amélioré à 4-1-0 sur la côte ouest cette saison et a pris la première place de la Conférence de l’Ouest. Kansas City est à égalité avec Seattle mais détient le bris d’égalité (plus de victoires) avec un match en main contre les Sounders.

Pulido a bénéficié d’un bon jeu de Khiry Shelton, qui a affronté deux défenseurs et gardiens de LAFC, Tomas Romero, pour un ballon lâche juste à l’extérieur de la surface. Shelton et Romero sont tombés au sol et le ballon a rebondi aux pieds de Pulido. Pulido a eu une tentative facile pour son septième but de la saison lors de sa 12e apparition.

Pulido était absent en raison de ses fonctions pour la Gold Cup de la CONCACAF avec l’équipe nationale mexicaine, et il a raté d’autres matchs avec des blessures.

Martins a commencé la préparation du deuxième but avec une passe sur le flanc gauche à Salloi, qui l’a passé à Martins pour son premier but en carrière en MLS lors de son 38e match.

LAFC détenait un avantage en possession (55%) et en tirs (21-9), mais Kansas City avait cinq tirs au but contre un pour les hôtes.

Gianluca Busio, qui faisait partie de l’équipe américaine gagnante de la Gold Cup, ne faisait pas partie de la formation du SKC alors que des rumeurs circulaient sur son départ pour le club italien de Venise.