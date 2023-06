LAFC vs León – Rapport de match de football – 4 juin 2023

Leon a battu le LAFC 1-0 lors du match retour de la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF au stade BMO dimanche pour remporter son tout premier titre continental par une finale de 3-1 au total.

LAFC est entré dans le match à la traîne 2-1 depuis le match aller à Leon, cherchant à renverser ce déficit et à remporter le titre consécutif de Ligue des champions pour la MLS après que le Seattle Sounders FC a battu les Pumas lors de la finale de l’année dernière.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais malgré une bonne performance dans les 20 premières minutes, les hôtes se sont retrouvés derrière quand Ivan Moreno a cassé le flanc droit et a choisi Lucas Di Yorio au centre de la surface pour battre John McCarthy avec un premier tir.

À partir de là, Leon a eu le dessus sur la possession et les chances au but, passant facilement à travers la ligne arrière expérimentale de cinq joueurs de LAFC, qui semblait désorganisée et confuse dans les 45 premières minutes.

Heureux de concéder le ballon, Leon a bien fait d’absorber la pression dans une formation compacte en 4-2-3-1 qui s’est concentrée sur la récupération rapide du ballon. Avec peu de problèmes contre une attaque LAFC qui n’a atteint la cible qu’une seule fois en première mi-temps, le manager de Leon Nicolas Larcamon et son équipe se sont dirigés vers la pause avec une avance globale de 3-1.

Le manager du LAFC, Carlos Bocanegra, a mis Jose Cifuentes à la place de Giorgio Chiellini à la mi-temps et a retiré Carlos Vela, qui avait été largement inefficace tout au long, à la 64e minute alors que l’équipe locale continuait d’essayer de trouver un moyen de revenir dans le match.

Peu avant 70 minutes, Lucas Romero a affronté la tête d’Aaron Long, qui tentait de diriger un ballon perdu depuis le haut de la surface de réparation, les deux joueurs nécessitant l’attention du personnel médical de leur équipe sur le terrain.

Moreno a pu continuer à jouer, mais LAFC a été contraint de faire venir Denil Maldonado pour Long, qui a quitté le terrain en tenant une serviette sur la tête avec l’aide de deux membres du personnel de l’équipe.

En tout, Bocanegra a apporté six changements à son équipe en seconde, mais cela n’a servi à rien car Leon a continué à frustrer les champions de la Coupe MLS 2022 et a vu 10 minutes de temps d’arrêt en deuxième mi-temps pour remporter une victoire historique pour le club.

Le résultat vaut à Leon une place pour la Coupe du monde des clubs de l’année prochaine, qui se tiendra du 12 au 22 décembre en Arabie saoudite. Leon a également obtenu une offre automatique pour la Coupe du monde des clubs élargie à 32 équipes qui commence en 2025.

Avec Leon terminant la Clausura 2023 à la sixième place et sortant tôt du tour de jeu des séries éliminatoires, Larcamon a trouvé un moyen de clôturer sa première saison avec le club sur une note très positive. Prenant en charge Leon fin 2022, l’entraîneur argentin de 38 ans est largement considéré comme l’un des noms de direction les plus prometteurs de la région.

LAFC poursuivra désormais sa saison MLS 2023 contre Atlanta United mercredi. Avec un record de 7V-4D-1D, le club du sud de la Californie occupe actuellement la troisième place du classement de la Conférence Ouest.

LAFC et Leon, ainsi que le reste de toutes les équipes de la MLS et de la Liga MX, participeront à l’édition 2023 élargie du tournoi de la Coupe des ligues en juillet. Du 21 juillet au 19 août. La compétition internationale fournira à trois équipes des invitations au prochain tournoi CCL qui sera reformaté l’année prochaine.

À partir de 2024, la CCL passera de 16 équipes à 27. Depuis le début de l’ère réinventée de la Ligue des champions de la compétition en 2008, les clubs de Liga MX ont remporté toutes les éditions du tournoi sauf une.