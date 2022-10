LAFC vs LA Galaxy – Rapport de match de football – 20 octobre 2022

Cristian Arango a frappé un vainqueur décisif et Denis Bouanga en a marqué deux alors que LAFC a remporté une victoire palpitante 3-2 contre le LA Galaxy lors de leur demi-finale de la MLS Western Conference jeudi soir au Banc of California Stadium.

Les équipes ont échangé des buts en première mi-temps avec Bouanga ouvrant le score pour LAFC et Samuel Grandsir égalisant pour le Galaxy avant la mi-temps.

Bouanga semblait avoir marqué le but vainqueur à la 80e minute, mais le remplaçant du Galaxy Dejan Joveljic a frappé un tir sublime de l’extérieur de la surface de réparation pour égaliser avant qu’Arango ne percute le haut du filet en deuxième mi-temps pour sceller la victoire.

Le LAFC affrontera désormais le FC Dallas ou l’Austin FC, qui joueront dimanche soir, lors de la finale de la Conférence Ouest le 30 octobre.

La série Galaxy a divisé la saison – surnommée Le trafic – contre ses rivaux et vainqueurs du Supporters ‘Shield LAFC et a semblé animé dans les 20 premières minutes, avec Riqui Puig ayant un cri de pénalité agité et Douglas Costa frappant la barre transversale juste à l’extérieur de la zone.

LAFC a envoyé une charge à travers la foule locale à la 23e minute, cependant, lorsque Carlos Vela a choisi Bouanga avec une passe précise dans la surface et il a ignoré son défenseur a battu Jonathan Bond pour mettre LAFC devant.

Les joueurs du LAFC célèbrent après avoir marqué un but contre le LA Galaxy lors des séries éliminatoires de la MLS. Images des États-Unis aujourd’hui

Les hôtes semblaient prêts à prendre leur avance dans la pause, mais l’ailier de Galaxy Grandsir a égalisé le niveau du match avant la mi-temps avec une volée bien frappée du haut de la surface de réparation après un mauvais dégagement de la tête d’Eddie Segura de LAFC est tombé droit à son pieds.

Une seconde mi-temps âprement disputée et bâclée a offert peu d’occasions nettes de part et d’autre jusqu’à ce que LAFC accélère le tempo et prenne les devants lorsque Bouanga est arrivé à la fin du centre bas de Ryan Hollingshead et a tapé au second poteau pour quitter le Galaxy. poursuivre le match dans les 10 dernières minutes.

La décision de Greg Vanney de faire venir Joveljic pour Marky Delgado a payé des dividendes immédiats alors que le Serbe réglait une passe de Victor Vazquez à l’extérieur de la surface, glissait vers sa droite et enroulait un tir au-dessus des bras tendus de Maxime Crepeau.

Le match semblant se diriger vers la prolongation, Bond a lancé une volée dans sa direction après un corner sur le chemin d’Arango et il a bondi pour terminer à bout portant et assurer la victoire de l’équipe de Steve Cherundolo.

Aucun des deux ajouts de haut niveau de LAFC cette saison n’a figuré dans le match, avec l’ancien défenseur de la Juventus Giorgio Chiellini un sous-marin inutilisé et Gareth Bale a résisté après s’être blessé à la jambe lors de l’entraînement cette semaine.

Le Galaxy a une avance de 6-2-5 dans la série de saison régulière, mais a maintenant perdu à deux reprises face à LAFC en séries éliminatoires, y compris une défaite 5-3 en 2019.