LAFC vs FC Dallas – Rapport de match de football – 23 juin 2021

Carlos Vela a marqué un but à la quatrième minute et a ajouté une passe décisive en seconde période alors que LAFC a remporté une victoire 2-0 mercredi contre le FC Dallas.

À ses débuts en MLS, le gardien de but de LAFC Tomas Romero n’a eu besoin d’effectuer qu’un seul arrêt dans le blanchissage, tandis que Latif Blessing a ajouté le but en deuxième mi-temps qui a scellé la victoire.

Vela, le MVP MLS 2019, ralenti par une blessure au quadriceps en début de saison, a inscrit son premier but de 2021 lors de son sixième match (cinq départs).

– ESPN+ : chat MLS et plus sur ESPN FC Daily (États-Unis uniquement)

– Table ronde MLS : les succès et les ratés de la saison jusqu’à présent

Ce n’était que le cinquième but de Vela en 13 matchs au cours des deux dernières saisons après avoir marqué 34 buts, le meilleur de la ligue en 2019. Il a raté une grande partie de la saison dernière avec une déchirure du MCL au genou gauche et a joué 75 minutes mercredi alors qu’il continue de travailler. sur sa forme physique.

LAFC a remporté sa première victoire en trois matchs depuis son retour de la pause internationale et a gagné pour la première fois depuis un triomphe 2-1 à domicile contre les Colorado Rapids le 22 mai.

Le FC Dallas est resté sans victoire lors de ses six derniers matchs depuis une victoire 4-1 contre les Timbers de Portland le 1er mai. Ils ont une fiche de 0-3-3 dans cette séquence.

Le premier but de Vela est venu d’une passe d’Eduard Atuesta de l’extérieur de la surface de réparation. Vela a renversé la passe avec son pied gauche avant d’utiliser à nouveau son pied gauche préféré pour tirer sur son corps et dans le coin inférieur droit devant le gardien du FC Dallas Jimmy Maurer.

Blessing a marqué son premier de la saison à la 69e minute, prenant une passe de Vela et passant le ballon devant Maurer. Le but a d’abord été annulé avec Vela appelé hors-jeu, mais a été confirmé en replay.

Maurer a effectué six arrêts, dont un arrêt à bout portant sur un tir de Jose Cifuentes depuis l’intérieur du point de penalty à la 60e minute et deux arrêts tentaculaires contre Vela au cours des six minutes suivantes avant que Blessing ne livre.