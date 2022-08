LAFC vs América – Rapport de match de football – 3 août 2022

Le Club America a gagné lors d’une séance de tirs au but en sept rounds contre LAFC après un match nul 0-0 dans le dernier verre d’un programme double de matches disputés au SoFi Stadium, qui a attiré 71 189 spectateurs.

Après que le Los Angeles Galaxy ait battu Chivas de Guadalajara 2-0 plus tôt, Jose Cifuente a mis son coup de pied au-dessus du but et est monté dans les tribunes après qu’Emilio Lara ait converti sa tentative pour l’Amérique.

– MLS sur ESPN+ : Diffusez des matchs en direct, des rediffusions (États-Unis uniquement)

– Football sur ESPN+ : FC Daily | Futbol Amériques

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Traitant clairement le match comme une exposition alors qu’il mène la Conférence Ouest et est sur le point de remporter le Bouclier des supporters pour la deuxième fois en cinq saisons d’existence, LAFC a évité le désastre lorsque Mamadou Fall a reçu un carton rouge pour un tacle à l’avant. Federico Vinas à la 40e minute réduit en jaune par VAR.

Jose Cifuente a raté un penalty crucial alors que le Club America battait LAFC. Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Fall a dégagé la ligne de but pour empêcher le tir fulgurant de Lara de l’intérieur de la surface à la 51e minute.

Gareth Bale a remplacé LAFC à la 62e minute alors que le joueur de l’équipe nationale du Pays de Galles et quintuple vainqueur de la Ligue des champions continue de développer sa forme physique. Bale a pris et a froidement converti le cinquième penalty.

Le stade SoFi accueillera les matchs de la Coupe du monde en 2026.