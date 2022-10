L’AFC tombe à Milford-Cissna Park lors d’un match éliminatoire de premier tour à huit – Shaw Local

Ashton-Franklin Center a vu sa saison de football mémorable se terminer samedi lors du premier tour des éliminatoires de l’Illinois 8-Man Football Association, alors que les Raiders, 13e tête de série, ont perdu 70-24 sur la route de Milford-Cissna Park, quatrième tête de série.

Carson Rueff a lancé des passes de touché à Logan Mershon, Lane Koning et Auden Polk, mais l’AFC (6-4) n’a pas pu suivre le MCP (8-2).

Pourtant, les Raiders ont connu une saison réussie, puisqu’ils se sont qualifiés pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2005, et se sont qualifiés pour les séries éliminatoires après avoir été contraints de déclarer forfait pour cinq matchs il y a un an en raison d’un faible nombre et de blessures.