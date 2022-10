L’AFC termine la saison avec une quatrième victoire consécutive – Shaw Local

Carson Rueff a lancé cinq passes de touché et a couru pour un autre score alors que les AFC Raiders ont battu Christian Life 44-16 dans un match à huit jeudi soir à Rockford pour terminer la saison régulière avec quatre victoires consécutives.

Lane Koning a eu quatre réceptions de touché, tandis que Zane Murphy et Auden Polk ont ​​également capté des passes de TD. Levi Near a également lancé une passe décisive pour les Raiders (6-3), qui se qualifieront pour la première fois pour les séries éliminatoires de l’Illinois 8-Man Football Association et se qualifieront pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2005.