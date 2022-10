LAFC revendique le LA Galaxy avec une victoire épique en séries éliminatoires

En 2019, la bataille des séries éliminatoires entre LAFC et LA Galaxy s’est terminée de façon spectaculaire, avec LAFC vainqueur, 5-3. Le match a envenimé l’inimitié entre les rivaux inter-comté. En 2022, El Tráfico a atteint les séries éliminatoires pour une deuxième édition galvanisante.

Jeudi soir, la demi-finale de conférence a épinglé les compatriotes Carlos Vela contre Javier Hernández – d’éminents vétérans d’El Tri jouant les uns contre les autres en Coupe MLS. La confrontation du derby de Los Angeles s’est déroulée avec friction devant une foule de capacité. Le stade Banc of California – situé entre « Historic South Central » et « South Figueroa Corridor » – a résonné d’hymnes alors qu’Angelenos reprenait la « Cité des anges ».

En fin de compte, LAFC a revendiqué son territoire en battant le Galaxy 3-2 lors de la 17e édition d’El Tráfico.

Récapitulatif des matchs – LAFC et LA Galaxy

L’entraîneur du Galaxy, Gregg Venney, a reproduit le 4-3-3 de Steve Cherundolo avec une formation identique. Gareth Bale n’était pas disponible en tant que remplaçant en raison d’une blessure. Comme prévu, le match contenait de l’excitation box-to-box, les deux équipes étant impatientes de riposter.

Les premières portes, Carlos Vela, ont raté un coup franc à côté du premier poteau. Riqui Puig commandait le milieu de terrain central alors que le Galaxy tenait possession. Ensuite, Puig a simulé une faute en courant. Cependant, l’ancienne star de Barcelone s’est emportée, effleurant le front de Jesús Murillo après que le défenseur l’ait accusé de plonger. Le mordu de serpent Puig a concédé un jaune d’avertissement, l’obligeant à jouer timidement pour le reste du match.

Ensuite, un blitz du Galaxy a conduit à un centre de Hernández sur le flanc. Une tentative de suivi d’une déviation a conduit à un tir de Samuel Grandsir qui a chuté de la barre transversale.

Cependant, LAFC a remarquablement riposté lors de la transition. Une passe en triangle a commencé avec le pied d’Eddie Segura à Vela et Denis Bouanga, qui ont protégé le ballon, créant de l’espace pour l’arrivée, 1-0.

Quelques minutes plus tard, Chicharito a pris une fissure à l’intérieur de la boîte de dix-huit mètres mais est passé sous le ballon, le jetant dans les gradins. Ensuite, Hollingshead a localisé Vela dos au but; au lieu d’une passe murale à une touche à Hollingshead pour le tir, Vela s’est précipitée. Cependant, le ballon a dévié Jose Cifuentes, qui a négligé de terminer son tir de placement – une tentative de but anodine sauvée rapidement par l’Anglais Jonathan Bond.

Néanmoins, le Galaxy a créé l’égalité dans l’avant-dernière minute de la première mi-temps. La course verticale de Chicharito a mis la pression sur la ligne arrière de LAFC. Un mauvais dégagement d’Eddie Segura a dirigé le ballon sur un plateau d’argent pour Samuel Grandsir, qui l’a enterré derrière Maxime Crépeau, capitalisant sur l’erreur de Segura, 1-1.

2e mi-temps de jeu

LAFC étaient les agresseurs. Cependant, des passes mal calculées et des erreurs de communication ont empêché tout jeu de se concrétiser. Quelques passes combinées du Galaxy ont créé de l’espace pour Puig, qui a réussi son deuxième tir cadré, mettant Maxime Crépeau à l’épreuve. Le gardien canadien a réussi un arrêt glissé frénétique après une déviation sur un coup franc.

En tant qu’ailier, Denis Bouanga a reculé, effectuant un travail défensif exténuant. Le défenseur gauche Diego Palacios était sur le coup, empêchant Chicharito d’attaquer le flanc. À la 75e minute, la défense prudente était la stratégie dominante pour Cherundolo et Vanney. Cherundolo a terminé la soirée de Carlos Vela sur ce qui semblait être une demande de remplacement mal communiquée.

Soudain, une autre attaque en triangle de LAFC. Cette fois, Chicho Arango a rencontré un vecteur, localisant Ryan Hollingshead sur le flanc, qui a traversé à Bouanga pour un gardien, 2-1. Encore une fois, le positionnement de Bouanga était impeccable, car il est resté en jeu avec un timing précis, obtenant un doublé.

Mais la galaxie a montré sa persévérance. Tout d’abord, un tir imparable de Dejan Joveljić a conduit à la dextérité manuelle de Crepeau, qui s’est étendue à un saut écarté. Cependant, le tir habile de Joveljić a entraîné un hurlement au second poteau, 2-2.

Ensuite, un coup de pied de coin brillamment placé par Kellyn Acosta a atterri avant une tentative en une touche de Bouanga, déviant sur Chicho, qui a enfoui le ballon dans le toit de la bouche de but, 3-2.

La foule éclata de joie. Le remplacement rapide de Cherundolo a remplacé Chicho par Giorgio Chiellini. L’Italien a aidé à garer le bus, créant un blocus jusqu’au coup de sifflet final.

Gestion et acquisitions de joueurs

Au cours de la saison 2022, LAFC s’est classé 6e dans la masse salariale la plus élevée de la MLS. Le Toronto FC s’est classé premier et n’a pas réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires. De plus, LA Galaxy s’est classée 2e en matière de masse salariale et était sur le point de se qualifier en tant que quatrième tête de série. Par conséquent, LAFC a été faussement critiqué pour avoir fait étalage de son argent avec des acquisitions de joueurs; un raisonnement erroné suggère que le soutien financier est la raison de leur succès.

Ironiquement, aucun joueur de leur liste ne figure sur la liste des 15 joueurs MLS les mieux payés. Pourtant, pour LAFC, le pedigree sur le terrain et les cadres érudits ont abouti au bouclier du supporter et à un voyage en finale de la Conférence Ouest.

Incontestablement, « l’homme du match » était Denis Bouanga. LAFC a signé le Français de Saint-Étienne en Ligue 2 française. Depuis l’acquisition, Bouanga avait connu un démarrage lent en termes de score. Cependant, ses prouesses athlétiques ont percé à chaque match avec brio.

Forcément, Bouanga trouvera son rythme dans l’avant-dernier match de la saison régulière. Sa capacité naissante continue d’afficher un potentiel futur en tant que solution miracle pour LAFC.

Un hymne mash-up

Le mois dernier, lorsque B-Real de “Cypress Hill” et Shavo de “System of a Down” ont sorti l’hymne, les fans de LAFC se sont revigorés avec une chanson thème officielle. En conjonction avec le ‘3252’ rugissant ‘Dale, black & gold’, la horde d’amateurs de football de LA a électrisé les joueurs avec des pics d’adrénaline, transformant l’énergie en une détermination obstinée à remporter la Coupe MLS.

Avec la victoire sur le Galaxy, LAFC s’est qualifié pour la finale de conférence le 30 octobre, où ils seront de redoutables adversaires contre le vainqueur d’un derby texan Austin contre le FC Dallas ce dimanche.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire