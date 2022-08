LAFC reste en tête avant la pause des étoiles alors qu’Orlando et LA Galaxy dégringolent

Des buts, des buts, des buts. Il y a eu 76 buts en 20 matchs de la Major League Soccer alors que nous nous dirigeons vers la pause All-Star (regardez MLS All-Stars contre Liga MX All-Stars mercredi, EN DIRECT sur ESPN), bon pour un incroyable 3,8 buts par match.

Dans une tournure des événements époustouflante, alors que presque chaque match met en vedette les deux équipes qui marquent des buts, que ce soit des superstars ou des défenseurs avec des fusées longue distance, c’est une sacrée semaine pour être fan. Sous-jacent à tous ces objectifs, il y a l’impact de chacun sur la course aux séries éliminatoires.

Après tout, nous sommes dans les deux derniers mois de la saison et avec les poussées des Colorado Rapids et de la New England Revolution, la course aux séries éliminatoires s’agrandit de semaine en semaine. Donc, en plus de l’étonnement qui accompagne un défenseur remplaçant annihilant un ballon à 30 mètres pour gagner un match dans les arrêts de jeu (bonjour, Andrew Gutman), il y a aussi la connaissance que cela peut complètement modifier les saisons de plusieurs équipes.

C’est angoissant et, franchement, magnifique. Comment les équipes se positionnent-elles après tous ces buts ? Plongeons dedans.

– MLS sur ESPN+ : Diffusez des matchs en direct, des rediffusions (États-Unis)

– Football sur ESPN+ : FC Daily | Futbol Amériques

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : Samedi contre Charlotte FC, 19 h 30 HE, ESPN +

Le point culminant de la victoire de LAFC à Salt Lake Gareth Bale a-t-il reculé le temps avec une course éviscérante de la défense, Christian Arango en marquant deux autres, le handball hilarant de Giorgio Chiellini, ou qu’ils l’ont fait avec Denis Bouanga qui attendait dans les coulisses? Le Noir et l’Or continuent de bourdonner.

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : Samedi à l’Inter Miami CF, 20 h HE, ESPN +

Vous n’allez pas blâmer une équipe pour avoir perdu à Columbus et le NYCFC a marqué deux fois contre le Crew, mais ce trou laissé par Valentin Castellanos semble plus gros de jour en jour.

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : Samedi contre Chicago Fire FC, 19 h 30 HE, ESPN +

Après s’être fait fumer par Cincinnati, l’Union n’a remporté qu’un seul de ses sept derniers dans l’Ohio. Arrêtez le “chili”, les gars.

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : Samedi contre Sporting Kansas City, 21 h HE, ESPN +

Certains pourraient voir Sebastian Driussi devoir marquer deux buts de plus juste pour faire match nul à San Jose, 3-3, à domicile, mais d’autres pourraient voir mettre votre superstar en position d’être héroïque comme un cadeau au public adorateur. Merci Austin.

jouer 0:56 Paul Marie but 20e minute Austin FC 1-2 San Jose Earthquakes

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : Samedi contre Orlando City SC, 18 h HE, ESPN +

Les Red Bulls ont perdu un concours sauvage de 5-4 contre les Rapids, puis sont devenus boiteux dans un match nul sans but contre DC. Personne ne déçoit d’une multitude de façons tout à fait comme RBNY.

Classement précédent : sept

Prochain match MLS : Samedi au Houston Dynamo FC, 21 h HE, ESPN +

Un match nul à domicile contre Miami peut être oublié lorsque vous gagnez à Columbus quelques jours plus tôt. Montréal doit simplement trouver comment garder la tête de James Pantemis sur ses épaules.

Classement précédent : 6

Prochain match MLS : Samedi contre San Jose Earthquakes, 20 h HE, ESPN +

Le FCD n’a pris qu’un seul point de son voyage à Seattle et à Portland, mais enfin voir quelqu’un d’autre réaliser une bonne performance, pour la faire exploser avec une capitulation tardive ? Cela devait être un rêve pour Dallas de voir les Timbers mettre le ballon dans leur propre filet 10 minutes après le début du temps d’arrêt et leur donner un match nul.

jouer 0:35 Diego Chara de Portland marque son propre but à la 100e minute, donnant à Dallas l’égalisation.

Classement précédent : 9

Prochain match MLS : Dimanche au Seattle Sounders FC, 22 h HE, ESPN +

Par souci d’équité, les pertes contre LAFC ne comptent pas. Félicitations pour votre semaine de congé, RSL.

Classement précédent : 8

Prochain match MLS : Dimanche à Nashville SC, 21 h HE

La défaite 4-3 des Loons contre le Colorado n’était pas jolie, mais c’était leur première défaite depuis juin, Emanuel Reynoso n’a pas joué et ils sont revenus à une journée d’été immaculée de 78 degrés dans le Minnesota. Personne n’est autorisé à stresser dans les villes jumelles.

Classement précédent : 12

Prochain match MLS : Samedi contre Atlanta United FC, 19 h 30 HE, ESPN +

Cincy a affronté l’une des meilleures équipes de la MLS, ancrée par une excellente défense de tous les temps, et a complètement anéanti l’Union, 3-1. Ce match représente 17% des buts que Philly a abandonnés toute la saison. C’était une façon appropriée de célébrer Brandon Vazquez faisant partie de l’équipe All-Star.

Classement précédent : 14

Prochain match MLS : Samedi à Colorado Rapids, 21 h HE, ESPN +

Le bon: Littéralement tout ce que font Cucho Hernandez et Lucas Zelarayan. Le mauvais: S’effondrer tard dans une défaite contre Montréal et essayer de le faire à nouveau lors d’une victoire contre NYCFC.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS : Dimanche contre Minnesota United FC, 21 h HE

Après un match nul 1-1 à Portland et une défaite 4-3 contre Toronto, Nashville a déjà accordé plus de buts qu’il n’en a fait toute la saison dernière.

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : Samedi contre Columbus Crew, 21 h HE, ESPN +

Après avoir marqué neuf buts lors de victoires contre les Red Bulls et le Minnesota, les Rapids ne sont qu’à trois points d’une place en séries éliminatoires avec deux matchs en moins. S’ils continuent à marquer en moyenne 4,5 buts par match, il faut aimer leurs chances.

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : Dimanche au Toronto FC, 19 h 30 HE, ESPN +

Transformer les victoires en nuls, surtout à domicile, est un bon moyen de rater les playoffs. Bien que le match nul de Nashville ne soit pas trop mal, concéder un but contre son camp à la 10e minute du temps d’arrêt contre Dallas est le moment qui pourrait hanter les Timbers tout l’hiver.

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : Samedi contre Real Salt Lake, 22 h HE, ESPN +

Battre Dallas, perdre contre Atlanta. Qui aurait deviné que Seattle deviendrait la plus grande équipe d’emoji haussements d’épaules de cette saison ?

Classement précédent : 13

Prochain match MLS : Samedi à New York Red Bulls, 18 h HE, ESPN +

A chaque défaite, cette fois 3-0 à domicile contre une équipe de la Nouvelle-Angleterre ravagée par les blessures à l’avant, il devient de plus en plus important qu’Orlando remporte l’US Open Cup.

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : Samedi contre Portland Timbers, 16 h 30 HE, ESPN +

Vous savez ce qui est encore mieux pour un neutre que le TFC qui vole haut avec Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi ? Toronto a une défensive qui les obligera à marquer des buts pour gagner, comme ils l’ont fait lors d’une victoire de 4-3 sur Nashville.

jouer 0:56 Lorenzo Insigne but 77e minute Nashville SC 2-4 Toronto FC

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : Samedi contre New York City FC, 20 h HE, ESPN +

Les responsables de l’horaire les ont envoyés à San Jose en milieu de semaine et à Montréal le week-end. Ils demandaient à Miami de perdre, mais ils sont repartis vainqueurs sur la côte ouest et avec un nul dans le nord. Prends ça, un ordinateur sophistiqué qui décide du programme.

Classement précédent : 21

Prochain match MLS : Samedi contre DC United, 19 h 30 HE, ESPN +

Une victoire dominante à Orlando malgré l’absence de Gustavo Bou et regardez qui est probablement le favori pour la dernière place en séries éliminatoires à l’Est maintenant. Je dirais “euh oh, les Revs sont sacrément bons maintenant”, mais Bruce Arena n’aimerait probablement pas que le mot circule alors * chuchote * “euh oh, les Revs sont sacrément bons maintenant.”

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : Samedi à LAFC, 19 h 30 HE, ESPN +

Une victoire contre DC et une défaite contre Chicago – dans quelle direction Charlotte va-t-elle ? Eh bien, leurs deux prochains matchs sont à LAFC et NYCFC. Bonne chance, les amis.

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : Samedi à Philadelphia Union, 19 h 30 HE, ESPN +

Si le Fire obtenait 10 cents pour chaque centime perdu par Xherdan Shaqiri, il pourrait peut-être acheter une place en séries éliminatoires. Après deux autres passes décisives de Shaqiri lors d’une victoire à Charlotte, ils essaient de faire exactement cela.

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : Samedi contre les Whitecaps de Vancouver, 22 h HE, ESPN +

Quand un score de 4-2 contre SKC, l’une des pires équipes de la ligue, vous flatte, vous êtes toujours le même club qui a raté les séries éliminatoires au cours de cinq des six dernières saisons, peu importe le nombre de millions que vous dépensez.

Classement précédent : 22

Prochain match MLS : Samedi à LA Galaxy, 22 h HE, ESPN +

En baisse d’une demi-équipe en raison des protocoles de santé et de sécurité et à la traîne dans les dernières minutes, les Whitecaps étaient censés se retirer de la course aux séries éliminatoires, mais ils ont fait appel aux anciennes tactiques de football des coudes volants, ont lancé de longues balles, des déviations et un coup de main. d’une mauvaise équipe du Dynamo pour voler trois points. La poussée des séries éliminatoires continue.

Classement précédent : 24

Prochain match MLS : Samedi au FC Cincinnati, 19 h 30 HE, ESPN +

Andrew Gutman a dit “pourquoi pas moi?” Et malgré de nombreuses preuves du contraire, il avait raison et les Five Stripes ont gagné.

jouer 0:45 Le but d’Andrew Gutman à la 94e minute offre à Atlanta United une victoire sur les Sounders de Seattle.

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : Samedi au FC Dallas, 21 h HE, ESPN +

Parmi les meilleurs buts qu’un joueur peut marquer, il y a “le coin? Je n’ai pas besoin de frapper le coin. Je vais juste frapper l’amoureux que vous savez quoi de cette balle.” Mais faire ça à 35 mètres ? C’est la perfection. Paul Marie a atteint la perfection lors d’un match nul contre Austin et une telle perfection annule une défaite putride contre Miami en milieu de semaine.

Classement précédent : 28

Prochain match MLS : Samedi contre LA Galaxy, 20 h 30 HE, ESPN +

Le Sporting était meilleur que le Galaxy en attaque, milieu de terrain, défense et stand VAR. C’est ainsi que vous augmentez vos buts marqués sur la saison de 21% en une soirée.

Classement précédent : 27

Prochain match MLS : Samedi à New England Revolution, 19 h 30 HE, ESPN +

DC a perdu contre Charlotte, mais ce qui compte vraiment dans une saison difficile, c’est de faire mal aux Red Bulls. Mission accomplie, avec un match nul 0-0. C’était la première feuille blanche de United en 13 matchs et probablement inspirée par le travail soigné de la barbe de Wayne Rooney.

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : Samedi contre CF Montréal, 21 h HE, ESPN+

Lorsque vous arrivez à affronter une équipe des Whitecaps qui avait la moitié de son équipe dans les protocoles de santé et de sécurité et que vous prenez une avance à la 88e minute, mais que vous continuez plein Sideshow Bob? Ughhhhh.