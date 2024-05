LAFC recrute la légende du football français Olivier Giroud

Après avoir débuté sa carrière professionnelle en France avec Grenoble, Istres FC et Tours FC, Giroud a rejoint le Montpellier HSC en 2010. Au cours de la campagne 2011-12, Giroud a mené le championnat avec 21 buts et a aidé Montpellier à remporter le championnat de Ligue 1 pour la première fois et seule fois dans l’histoire du club.

Le 1er juillet 2012, Giroud rejoint Arsenal de la Premier League anglaise, où il remportera trois FA Cup (2014, 2015, 2017), trois titres English Community Shield (2014, 2015, 2017) et recevra le Prix Puskás de la FIFA 2017. pour le meilleur but de l’année. Il a marqué 105 buts et enregistré 40 passes décisives en 253 matches toutes compétitions confondues avec Arsenal, dont 12 buts en 29 matches d’UEFA Champions League. Il a quitté Arsenal en tant que septième meilleur buteur de l’histoire du club lorsqu’il a signé avec Chelsea, en Premier League, en janvier 2018.

Avec Chelsea, Giroud a remporté la FA Cup pour la quatrième fois de sa carrière, aidant Chelsea à remporter la compétition en 2018 avant de mener le club à l'UEFA Europa League un an plus tard. La saison 2020-21 serait la dernière de Giroud à Chelsea, et il en a fait une saison mémorable en marquant six buts, un sommet pour l'équipe en UEFA Champions League, dont les quatre lors d'une victoire 4-0 à Séville lors de la phase de groupes, pour aider Chelsea à remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire. En deux saisons et demie avec Chelsea, Giroud a inscrit 38 buts et 14 passes décisives en 119 apparitions toutes compétitions confondues avant de rejoindre l'AC Milan en juillet 2021.







