LAFC recrute Cristian Arango du Colombien Millonarios

LAFC a décidé de pourvoir un poste vacant lundi, en recrutant l’attaquant Cristian Arango du Millonarios FC en Colombie.

Selon MLSsoccer.com, LAFC paiera des frais de signature de 2,5 millions de dollars américains.

Depuis 2019, Arango, 26 ans, a marqué 22 buts avec six passes décisives en 58 matchs avec Millonarios. On s’attend à ce qu’il fournisse l’offensive à une équipe qui a une fiche de 6-5-5 (23 points) et à égalité au cinquième rang de la Conférence Ouest avant le match à domicile de mercredi contre le Sporting Kansas City.

Huit équipes de la MLS ont marqué plus de buts que les 22 du LAFC cette saison.

LAFC a ajouté l’alignement après avoir échangé le milieu de terrain fiable Mark-Anthony Kaye aux Colorado Rapids mardi dernier et échangé l’attaquant Corey Baird au Houston Dynamo vendredi. Le club a reçu près de 2 millions de dollars en allocation générale avec les déménagements.