LAFC proche d’un accord pour l’attaquant colombien Cristian Arango

LAFC est sur le point de conclure un accord pour acquérir l’attaquant des Millonarios Cristian Arango, a confirmé une source de la ligue à ESPN.

Les conditions officielles n’ont pas été convenues, mais on s’attend à ce que l’accord soit conclu, peut-être d’ici la fin de la semaine. Arango a marqué 20 buts en 46 matchs pour le club colombien au cours des deux dernières années, où il est prêté par Benfica.

– Diffusez FC Daily sur ESPN+

– MLS sur ESPN+ : diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

En supposant que le transfert soit finalisé, Arango devrait figurer dans les livres de LAFC en utilisant l’argent d’allocation ciblée et serait déployé chez l’attaquant, jouant principalement entre les ailiers Diego Rossi et Carlos Vela.

Le lien a été signalé pour la première fois par Le journaliste colombien Diego Rueda.

LAFC a de solides antécédents en matière de recrutement de joueurs colombiens et de leur insertion rapide dans des rôles importants au sein de l’équipe. Arango serait le quatrième joueur colombien de la formation, rejoignant trois titulaires, le milieu de terrain Eduard Atuesta et les arrières centraux Eddie Segura et Jesus Murrillo.

Arango, 26 ans, a commencé sa carrière à Envigado en Colombie en 2012 et n’a jamais joué pour Benfica après son acquisition par le club portugais en 2017.

Si l’accord est finalisé cette semaine, on ne sait pas quand Arango serait disponible pour rejoindre l’équipe MLS.