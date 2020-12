La dernière fois qu’une équipe de la Major League Soccer a remporté la compétition des clubs continentaux de la CONCACAF, Destiny’s Child est en tête du classement avec « Independent Women », Carlos Vela jouait pour un club junior à Cancun et la probabilité qu’André-Pierre Gignac devienne pro en France était mince.

En d’autres termes, la MLS a attendu longtemps pour conquérir ce qui est devenu l’un des Saint Graal de la ligue.

Depuis la victoire de DC United en 1998 et la victoire de LA Galaxy lors de l’édition 2000 (disputée début 2001) de ce qui était alors connu sous le nom de Coupe des champions, trois équipes de la MLS – Toronto FC (2018), Montreal Impact (2015) et Real Salt Lake (2011) – ont échoué lors de la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF.

C’est maintenant au tour du LAFC dans un match unique contre les Tigres UANL mardi soir à Orlando. Un billet pour la Coupe du monde des clubs 2021 au Qatar – où les goûts du Bayern Munich vous attendent – est en jeu. Voici ce que vous avez peut-être manqué et ce qu’il faut regarder:

Les victoires improbables du LAFC sur les équipes de la Liga MX

LAFC n’aurait certainement pas pu avoir beaucoup plus d’un match nul difficile en atteignant la finale, même si le format révisé de ce tournoi a joué entre ses mains.

– LAFC bat l’Amérique en demi-finale enflammée de la CCL

– L’Amérique hache Herrera après la Liga MX, la sortie de CCL

Le Black-and-Gold n’a pas eu à se rendre à l’altitude de Mexico pour des matchs à deux quarts et demi-finales contre Cruz Azul et le Club America. Et ces deux équipes avaient des chiffres clés sur les blessures.

Mais en cette année où tant de choses ont été irrégulières, rien de tout cela ne devrait diminuer ce que l’équipe de Bob Bradley a accompli jusqu’à présent. Aucune équipe de la MLS n’a jamais éliminé trois équipes de Liga MX en une seule édition de la Ligue des champions de la CONCACAF – LAFC a battu l’actuel champion de la Liga MX, le Club Leon en huitièmes de finale – et les victoires ont été à la fois méritées et fascinantes, avec LAFC à venir par derrière dans les trois liens.

Même dans cette victoire décousue mais totalement fascinante en demi-finale de 3-1 samedi dernier contre le Club America – dans laquelle aucune équipe ne s’est couverte de gloire avec ses singeries – c’est LAFC qui a joué le meilleur football et qui s’est ressaisi émotionnellement à la mi-temps .

Il aurait été facile de perdre l’intrigue à 1-0 après qu’Eduard Atuesta ait vu rouge juste avant la pause pour son léger mouvement alors qu’il était au sol contre le gardien américain Guillermo Ochoa, qui l’avait provoqué puis exagéré sa réaction comme s’il a été gravement blessé. Au lieu de cela, LAFC s’est regroupé dans les vestiaires, Bradley a dit à l’équipe de continuer à jouer son football et Vela a capitalisé sur un amateur défendant du Club America pour le porter à 2-1 en une minute et 26 secondes de la seconde mi-temps.

La défaite a été le dernier acte de l’entraîneur américain Miguel Herrera, qui a été limogé lundi matin, probablement en partie pour la défaite, mais aussi ses singeries lors d’une escarmouche entre joueurs et bancs à la mi-temps. « Piojo » a reçu un carton rouge pour sa bagarre avec l’assistant de LAFC Ante Razov mais a refusé de quitter le terrain pendant la seconde période – même en utilisant un talkie-walkie pour parler à son banc.

Et malgré les appels à l’annulation de la réservation d’Atuesta, la CONCACAF a annoncé lundi que le Colombien raterait le match des Tigres.

jouer 1:07 Kasey Keller partage ses réflexions sur l’avenir de la direction de Miguel Herrera après son limogeage par le Club America.

Les figures de proue s’affrontent dans un duel alléchant

Bradley et ses joueurs parlent souvent de «l’idée» de jeu de LAFC. L’intention de porter le jeu à l’opposition, de garder le ballon et de le reconquérir rapidement est accrocheur et fait sûrement partie de la forte augmentation de la popularité du club au cours de ses trois premières années d’existence.

Mais c’est lorsque vous mélangez le facteur Vela que le club californien passe d’une équipe qui joue un football attrayant et fluide à une unité capable de balayer Leon, Cruz Azul et l’Amérique.

Vela est un monstre statistique dans le match nord-américain, se tenant tête et épaules au-dessus de tout le monde en MLS au cours de ses trois années à Los Angeles – 54 buts et 32 ​​passes en 70 matchs en MLS. Seul le passage de Zlatan Ibrahimovic à LA Galaxy se rapproche. Et même dans cette édition de la Ligue des champions de la CONCACAF, ce sont les cinq buts de Vela en quatre matchs qui ont été cruciaux dans la marche du LAFC vers la finale. C’est presque comme s’il avait une vendetta personnelle pour empêcher un club de Liga MX de remporter le titre pour la 15e fois consécutive.

Carlos Vela, MVP de la MLS 2019 et vainqueur du Soulier d’Or, a LAFC sur le point de gagner la gloire. Photo AP / John Raoux

Mais s’il y a un autre joueur en Amérique du Nord qui a gagné l’adulation d’une base de fans, a la capacité de transformer les jeux de la même manière que Vela, c’est Gignac, même si le club a publié un communiqué lundi disant qu’il porte un blessure.

L’ancien international français de 35 ans et star marseillaise a également marqué cinq buts – ainsi que deux passes décisives – sur le chemin de la finale et est aussi proche d’une divinité pour les fans des Tigres que n’importe quel joueur de l’histoire du club, ainsi que l’un des plus grands étrangers à avoir joué en première division mexicaine.

Vela et Gignac sont des types d’attaquants très différents, mais ils ont aussi beaucoup en commun en tant que figures de proue de leurs équipes. Leurs qualités d’inspiration déteignent sur ceux qui les entourent, ils manquent tous deux d’appétit pour parler à la presse, aiment leurs villes d’adoption et, encore une fois, à leur manière, ils partagent une détermination inébranlable à gagner.

Il y aurait aussi une forte dose d’ironie si le mexicain Vela devait être le joueur pour soulever le CCL et briser la forteresse de la Liga MX pendant le tournoi, mais Gignac, un citoyen mexicain naturalisé qui a la Vierge de Guadalupe tatouée sur le dos de sa droite. veau, est désespéré que cela ne se produise pas et de porter le maillot des Tigres lors d’une Coupe du Monde des Clubs.

Pierre-André Gignac a propulsé Tigres vers de nouveaux sommets depuis son arrivée en 2015. Alex Menendez / Getty Images

Pièce finale du puzzle de Tuca

Tigres fournira un test plus sévère pour LAFC que Cruz Azul et Club America. Pour commencer, les Tigres ont atteint une forme raisonnable lors des matchs à Orlando, accumulant sept buts sans réponse contre le NYCFC et Olimpia du Honduras en route vers la finale.

Les Tigres ont été une machine sous Ricardo « Tuca » Ferretti au cours de la dernière décennie. Cinq titres de Liga MX ont élevé le statut du club de Monterrey à des niveaux jamais vus. L’épine constante dans le côté du club, cependant, a été l’incapacité de remporter un titre continental. Les Tigres ont maintenant atteint la finale de la CCL pour la quatrième fois au cours des cinq dernières années et ont également perdu la fina de la Copa Libertadores 2015 contre River Plate.

Il y a une conviction que 2020 sera enfin l’année, bien que LAFC ait relevé chaque défi jusqu’à présent.

jouer 1:54 Herculez Gomez et Sebastian Salazar se disputent s’ils pensent que Carlos Vela veut sortir au LAFC.

Les deux côtés favorisent la possession

Du point de vue du style, ce sont deux équipes qui cherchent à dominer le ballon, même si les deux sont également parfaitement capables sur les transitions. Les Tigres sont célèbres pour leurs longues périodes de possession sous Ferretti et le LAFC de Bradley a également tendance à avoir la majorité de possession dans la plupart des matches.

Le match ressemblera probablement plus à LAFC contre Leon qu’à l’équipe de la MLS contre le Club America ou Cruz Azul, même si la physionomie des Tigres dans leur colonne vertébrale – Nahuel Guzman, Carlos Salcedo, Guido Pizarro, Gignac – est un aspect sous-estimé de la Liga MX. équipe.

Les discussions sur les réseaux sociaux entre la Liga MX et la MLS et la question de savoir si la ligue du nord «rattrape» la première division mexicaine est de plus en plus intense et même parfois vitriolique.

La réalité est que dans les matchs de la CCL au cours des trois dernières années, les équipes de Liga MX en ont remporté 15, MLS 13, avec deux nuls. Mais il est également vrai qu’à moins que la MLS ne puisse briser l’emprise de la Liga MX et lever le trophée, la domination du Mexique sur le tournoi sera toujours le principal à emporter.