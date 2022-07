L’AFC, la CAF et l’OFC embrassent le terrain à domicile à la Coupe du monde 2022

Le terrain de la Coupe du monde 2022 appartient officiellement au Qatar. Pourtant, à l’instar des nations africaines en 2010, d’autres pays peuvent ressentir un sentiment d’appartenance à cette Coupe du monde en particulier.

Les nations de la Coupe du monde de la CAF, de l’AFC et de l’OFC sont géographiquement et culturellement plus proches du Qatar. Malgré les souhaits de la FIFA pour que cette Coupe du monde soit inclusive, certains pays expriment des inquiétudes sur le tournoi.

Quoi qu’il en soit, la familiarité innée avec le climat pourrait donner un avantage physiologique aux nations plus proches de la topographie du Qatar. C’est là que réside le concept de «l’avantage du terrain» lors de la Coupe du monde de cette année. Les foules régionales rugissantes influencent inconsciemment les arbitres en faveur de l’équipe locale. Des appels involontaires peuvent jouer en leur faveur.

Ensuite, tenez compte de facteurs tels que les influences territoriales et le décalage horaire engendré par les voyages. Ces facteurs entraînent des retards d’adaptation à l’environnement. Cette année, cela vient des équipes de l’UEFA, de la CONCACAF et de la CONMEBOL.

Culture fondamentaliste

Commençons cependant par le plus gros sujet de discussion entourant le tournoi de cette année. La plus grande plainte en ce qui concerne l’avantage du terrain à la Coupe du monde 2022 est que tous les fans ne sont pas nécessairement les bienvenus. À la défense de la FIFA, elle prétend que tous les fans sont les bienvenus, mais elle est bien courte pour soutenir les fans LGBTQ+ qui souhaitent regarder leur nation.

Le Qatar n’offre pas l’atmosphère de roue libre que les occidentaux reçoivent généralement d’un pays hôte. Au lieu de cela, les différences météorologiques et sociétales jouent un rôle important pour les « équipes à l’extérieur ». Cela vaut non seulement pour le Qatar, mais aussi pour les pays voisins. Sans parler de l’importance de la chimie de l’équipe. Les joueurs se regroupent à l’intérieur des hôtels pendant plusieurs semaines avant le début du tournoi.

Très certainement, pour les fans, Qatar 2022 diffère des années précédentes. Ce n’est pas une fête tropicale dans la forêt tropicale comme Brésil 2014. Ce n’est pas non plus le festival de la bière d’Allemagne 2006. Au contraire, Qatar 2022 restera dans l’histoire comme une Coupe du monde conservatrice dans le désert.

Equipes Régionales

En théorie, les équipes africaines, asiatiques et océaniennes font la transition en douceur lorsqu’elles habitent au Qatar. L’Iran, l’Arabie saoudite, l’Égypte, la Tunisie et le Maroc ne sont pas loin de la petite nation du Qatar.

Même alors, des joueurs d’Australie, du Japon et de Corée du Sud ont déjà joué au Qatar. Au niveau international, c’est l’une des équipes de la confédération AFC. Les qualifications pour la Coupe du monde et la Coupe d’Asie de l’AFC sont les raisons des récentes visites dans le pays. Au niveau des clubs, c’est la même chose.

De plus, des équipes comme la Corée du Sud et le Japon seront rapidement habituées à la petite nation du golfe Persique puisqu’elles ont disputé plusieurs matches lors des précédentes Coupes AFC et qualifications de la FIFA.

Amélioration des performances

Historiquement, les nations qui accueillent la Coupe du monde respirent le succès. Les huit pays prétendant remporter une Coupe du monde ont accueilli l’événement. Cette année, la FIFA a élargi ses horizons en accordant une Coupe du monde au plus petit pays de l’illustre histoire du tournoi.

La Suisse, la Suède et le Chili étaient des pays négligés lorsqu’ils ont accueilli en 1954, 1958 et 1962, respectivement. Lors de ces tournois, chaque nation a amélioré ses performances en Coupe du monde et en football en général.

Par exemple, la Suisse s’est classée quart de finaliste en 1954. Ensuite, la Suède a été finaliste en 1958 – battue par le Brésil de Pelé lors du match final. Enfin, le Chili s’est classé troisième respectable en tant que demi-finaliste en 1962.

De plus, l’USMNT s’est qualifié pour les huitièmes de finale en 1994. Quatre ans plus tard, la France a remporté sa 1ère Coupe du monde en tant que pays hôte en 1998. Puis, en 2002, les victoires de facto de la Corée du Sud et du Japon les ont conduits en demi-finale et en huitièmes de finale. , respectivement. Plus récemment, l’édition 2018 a vu la Russie, désormais suspendue, atteindre les quarts de finale et perdre contre la Croatie aux tirs au but.

Sans aucun doute, l’adrénaline perçant à travers le terrain de leurs foules rugissantes a augmenté le rythme cardiaque des joueurs, générant un élan et en faisant des équipes formidables. Le Qatar espère que l’avantage du terrain entrera en vigueur pour la Coupe du monde 2022.

Cependant, la multitude de fans qui inondent la petite nation proviennent de plusieurs de ses voisins.

Repas cuisinés à la maison

Une part importante des 1,8 million de détenteurs de billets affluant vers le Qatar vient d’Arabie saoudite, d’Inde et des Émirats arabes unis. De plus, avec le gouvernement qatari imposant des lois strictes, en conjonction avec des décrets moralisateurs, il reste à voir si ces « matchs à domicile » au Moyen-Orient entravent les performances d’autres nations en quête de gloire.

Néanmoins, la Coupe du monde du Qatar est strictement commerciale. Bien que ces circonstances gênent les fans à la recherche d’une atmosphère de roue libre, elles peuvent ou non engendrer un résultat bénéfique pour le beau jeu. Le gouvernement qatari a l’intention de surveiller l’environnement pour s’adapter strictement aux idéologies fondamentalistes. Par conséquent, la Coupe du Monde de la FIFA 2022 pourrait produire des matchs que le monde n’a jamais vus.

En effet, c’était une situation controversée en 2002 lorsque les officiels des matches de Corée du Sud jouaient devant la foule. Enfin, l’équipe allemande de Michael Ballack a franchi cette barrière en renversant la Corée du Sud, dont l’avancement de facto en demi-finale a fait l’objet d’un examen mondial.

La responsabilité du fair-play incombera à la FIFA lors du coup d’envoi de la Coupe du monde le 21 novembre.

