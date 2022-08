L’AFC jouera avec plus de confiance et de cohérence en 2022 – Shaw Local

La saison dernière a été assez chaotique pour l’équipe de football de l’AFC. L’entraîneur de deuxième année Ben Mershon s’attend à un peu plus de constance en 2022.

Après être passés pour la première fois au football à huit, puis avoir finalement annulé leur saison universitaire au printemps de l’année COVID en 2021, les Raiders ont été contraints de jouer un calendrier JV pour la seconde moitié de l’automne dernier en raison du faible nombre dû à plusieurs saison- mettant fin aux blessures subies au début du calendrier.

Mais après avoir perdu un seul senior de l’équipe de l’année dernière, l’AFC a maintenant plus d’expérience grâce en partie à un groupe beaucoup plus important d’élèves de 12e année cet automne.

“C’est génial d’avoir autant de gars de retour. Nous avons beaucoup de seniors cette année, et nous sommes simplement heureux d’être de retour ici, pour être honnête. Je suis très attaché à cette année », a déclaré le quart-arrière Carson Rueff. “Avec quatre ans d’expérience, à peu près la moitié des enfants de notre équipe universitaire sont des seniors, cela nous donne plus de confiance pour la saison.”

Mershon est également plus confiant dans sa deuxième année comme entraîneur de football à huit. À sa première saison en tant qu’entraîneur universitaire l’automne dernier, non seulement les blessures ont gêné ce qu’il a pu accomplir, mais il admet qu’il n’était pas aussi prêt pour le style de jeu à huit qu’il le pensait.

Mais il sent que maintenant qu’il comprend un peu mieux le jeu, et qu’il a des joueurs qui l’ont également expérimenté, il est beaucoup plus à l’aise avec ce à quoi s’attendre.

“J’étais tellement habitué au football à 11, et je pensais que je viendrais ici et que ce serait facile d’aller à huit – ce n’était pas le cas. C’était un gros coup de pied dans les fesses », a-t-il déclaré. “Ce n’était pas facile, c’était en fait très difficile, mais maintenant j’ai un an à mon actif et je suis un peu plus confiant cette année avec ce que nous allons faire et avec ces joueurs. C’est un super groupe d’enfants ici.

Sean Lauer (18 ans) de l’AFC tente le break un tacle alors que Daniel Bevan (25 ans) cherche à bloquer lors d’un match pluvieux contre Polo la saison dernière. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Le lien entre l’entraîneur et ses joueurs est également bien en avance sur ce qu’il était la saison dernière. Avec un fils proche de l’âge des joueurs l’an dernier, Mershon savait qui étaient certains des joueurs et était conscient de leurs capacités.

Mais étant embauché dans la courte période entre les saisons printemps et automne 2021, il n’a pas eu beaucoup de temps pour établir une relation et gagner la confiance de ses joueurs.

“Nous sommes définitivement plus en avance sur ce que nous étions l’an dernier”, a déclaré Mershon. “J’ai vraiment l’impression que l’année dernière avec les enfants, ils ne me connaissaient pas et je ne les connaissais pas, donc c’était une sorte de confiance que nous essayions de construire l’année dernière. Puis les blessures ont commencé à nous frapper, donc ça n’a pas aidé les choses.

« Cette année, j’ai vraiment l’impression que nous nous sommes tous réunis en équipe et que nous allons jouer ensemble. Beaucoup d’enfants étaient dans la salle de musculation pendant l’intersaison, ce qui est formidable. Beaucoup d’enfants semblent être plus dévoués cette année, et j’adore voir ça.

Les joueurs ont certainement adhéré, à la fois pendant l’intersaison et pendant les entraînements d’été. Et ayant maintenant une année entière pour connaître son alignement complet – et sain –, Mershon a le sentiment que son équipe sera très différente sur le terrain cet automne.

Rueff convient que le niveau de confort entre les joueurs et leur entraîneur sera un facteur clé pour les Raiders.

“La deuxième année où il est entraîneur-chef, tout le monde est plus à l’aise avec son style d’entraîneur et tout le monde s’y adapte”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression que cette année, nous allons vraiment mettre cette relation à profit et être plus compétitifs grâce à cela.”

Zane Murphy (1) de l’AFC a l’air bien dans la ligne alors qu’Auden Polk (19 ans) bloque contre Polo la saison dernière. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Selon un autre capitaine senior, cette compétitivité commence à l’avant.

« J’attends beaucoup des gars; J’attends plus des joueurs de ligne qu’autre chose », a déclaré Kaleb Golding. « Je suis le plus grand gars ici, donc j’aide le reste des gars, et ils deviennent assez compétitifs contre moi, alors j’attends beaucoup des joueurs de ligne cette année. Nous ne pouvons rien faire d’autre sans un bon jeu de ligne, et nous devons aider à faire en sorte que les receveurs larges, les quarts et les porteurs de ballon aient l’air bien. Nous devons faire le sale boulot, et je pense que nous serons meilleurs cette année.

Avec seulement quelques matchs universitaires la saison dernière, les Raiders n’ont pas beaucoup de statistiques sur lesquelles s’appuyer. Mais avec Rueff de retour à la tête de l’attaque, les principaux porteurs de ballon Auden Polk et Sean Lauer de retour dans le champ arrière, et le grand et dégingandé Lane Koning de retour au poste de receveur, l’attaque de l’AFC devrait être plus synchronisée cette saison.

Mershon a déclaré que la clé est de jouer sur les points forts de sa formation, et cela pourrait inclure plus d’un jeu de passes que de simplement s’aligner et battre avec la course.

De l’autre côté du ballon, Golding s’attend à une défense plus agressive et plus confiante, et dit que le schéma sous un nouveau coordinateur correspond bien au personnel, ce qui devrait également aider à la compétitivité.

Alors que les Raiders continuent de se reconstruire, ils espèrent faire un grand pas cette saison – mais le succès sera mesuré par l’équipe qui atteindra de petits objectifs tout au long de l’automne.

“Pour réussir, nous devons simplement nous assurer que tout le monde fait de son mieux et passe un bon moment”, a déclaré Golding. “Je ne regarde pas vraiment les objectifs lointains, je viens ici tous les jours pour essayer de m’améliorer. Nous allons le prendre au jour le jour et nous améliorer. J’aime être autour de cette équipe, et nous travaillons dur, et cela mènera au succès.