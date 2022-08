LAFC finalise le prêt du défenseur Mamadou Fall à Villarreal en Liga

Mamadou Fall a fait un total de 25 apparitions en MLS pour LAFC, marquant cinq buts. Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Le Los Angeles FC finalise un accord pour prêter le défenseur Mamadou Fall à l’équipe de LaLiga Villarreal, une source de la ligue au courant de l’accord confirmé à ESPN.

Fall s’était auparavant entraîné avec les équipes de l’académie U-17 et U-19 de Villarreal. Relevo.com a été le premier à annoncer la nouvelle.

Fall, 19 ans, avait fait 16 apparitions cette saison avec les Noir et Or, dont 13 titularisations, tout en marquant un but. Mais Fall a vu son temps de jeu diminuer au cours de la campagne et n’a fait qu’un seul départ en championnat depuis le 1er juin.

L’ancien capitaine de la Juventus Giorgio Chiellini est arrivé pendant le mercato estival, tandis que son compatriote défenseur Eddie Segura est revenu d’une longue blessure, augmentant la compétition pendant quelques minutes.

La saison dernière, Fall a partagé le temps entre LAFC et son affilié au championnat USL, les Las Vegas Lights. Il a fait huit apparitions en championnat pour Las Vegas tout en faisant 19 apparitions pour LAFC, marquant quatre buts.

Originaire de Rufisque, au Sénégal, Fall a fréquenté la Montverde Academy, basée à Orlando, en Floride, via l’organisation Sport4Charity de Salif Diao. Il a ensuite signé pour LAFC à l’âge de 18 ans.