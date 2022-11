LAFC effectue un retour époustouflant pour vaincre l’Union de Philadelphie pour la Coupe MLS

Un Carlos Vela fatigué a quitté à contrecœur la finale de la Coupe MLS à la 97e minute, laissant la place à Gareth Bale dans un match tendu 2-2.

Le premier joueur et capitaine de longue date du Los Angeles FC n’avait aucune idée que cette finale épique commençait seulement à l’épuiser, lui et tous les autres impliqués dans le match de championnat le plus dramatique des 27 ans d’histoire de la Major League Soccer.

“Pendant les 10, 15 premières minutes, c’était un film d’Halloween”, a déclaré Vela. “Et puis nous terminons avec un film hollywoodien.”

Bale a égalé le score 3-3 sur une tête spectaculaire à la huitième minute du temps d’arrêt des prolongations, le gardien de but remplaçant John McCarthy a arrêté deux tirs de Philadelphie lors de la fusillade et LAFC a battu l’Union 3-0 aux tirs au but pour réclamer sa première MLS Coupe du championnat de façon spectaculaire samedi.

L’après-midi s’est terminé par une célébration de Los Angeles avec des confettis et des stars de cinéma, clôturant le parcours de cinq ans de cette équipe d’expansion vers le sommet de la Major League Soccer. La dernière étape de ce voyage a été plus sauvage et plus longue que quiconque aurait pu s’y attendre, mais LAFC était assez fort pour terminer.

GARETH BALE ÉGALISE DANS LE TEMPS D’ARRÊT DE LA PROLONGATION !! #MLSCUP pic.twitter.com/iWqfU9FAWG —@MLS

“Le match avait un peu de tout, c’est sûr”, a déclaré Kellyn Acosta de LAFC, qui a marqué le premier but. “Des buts à gogo. PK. C’était des montagnes russes. C’était fou. C’était un match incroyable. C’était un effort collectif. Nous sommes fiers de ce moment, mais nous l’avons vraiment mérité et nous sommes excités.”

Les deux buts en fin de seconde période qui ont forcé les prolongations ont été bientôt suivis des deux tout derniers buts de l’histoire de la ligue – le premier de Jack Elliott de Philadelphie à la 124e minute et le second de Bale pour arracher le titre aux mains de l’Union.

Crepeau risque de rater la Coupe du monde

Bale a égalisé même avec LAFC jusqu’à 10 hommes après que le gardien Maxime Crepeau se soit gravement blessé à la jambe en commettant une faute de carton rouge sur Cory Burke – une faute qui aurait pu sauver un but, mais qui est également susceptible de forcer le Canadien à rater le Mondial Tasse.

“J’ai vu son visage et nous avons vu son émotion”, a déclaré McCarthy, qui a remporté le titre de MVP de la Coupe MLS. “Pour moi, c’est le jeu du jeu. S’il glisse et rate, alors c’est 3-2 et qui sait comment le match va se terminer. Il a pris une décision importante en sortant et en faisant ce jeu. Je ‘ Je suis dévasté pour lui, car c’est une blessure grave et il semble qu’il va rater la Coupe du monde. Vous ne sortez pas de ce match pour un pansement.”

McCarthy, le natif de Philadelphie et ancien gardien de l’Union qui avait eu exactement un match précédent d’action MLS pour LAFC cette saison, a été contraint à l’action – et il a parfaitement performé. McCarthy n’a pas accordé de but sur les trois tentatives de l’Union, regardant Gazdag glisser et faire sauter la première tentative de Philadelphie au-dessus de la barre transversale, puis plonger pour faire des arrêts sur Jose Martinez et Kai Wagner.

“Être un enfant de Philadelphie et jouer contre l’équipe de ma ville natale est quelque chose de spécial”, a déclaré McCarthy. “Je les soutiendrais n’importe quel jour de la semaine sauf celui-là.”

Après que Cristian Tello ait été sauvé par Andre Blake, Denis Bouanga, Ryan Hollingshead et Ilie Sanchez ont converti des tirs au but pour LAFC lors de la fusillade.

“Vous ressentez pour leur gardien de but quand il est étiré”, a déclaré l’entraîneur de l’Union Jim Curtin. “[McCarthy is a] super gamin, un gamin de Philadelphie qui a fait de grandes choses à Philadelphie. Les dieux du football ont une drôle de façon de travailler. J’ai à moitié plaisanté sur le banc en disant que je n’arrive pas à croire que Johnny va être là, et ça va probablement aller aux tirs au but.”

“Ils méritent une coupe, et ils l’ont eue”

Sanchez a scellé la victoire et a conduit ses coéquipiers à célébrer devant le North End de LAFC agité de supporters debout au Banc of California Stadium. Le reste de la foule extatique et vêtue de noir comprenait tout le monde, des fans de LAFC Justin Bieber et Colin Hanks aux copropriétaires de l’équipe Will Ferrell et Magic Johnson.

LA est devenue la huitième équipe de l’histoire de la MLS à remporter à la fois le bouclier des supporters en tant que champion de la saison régulière et le tournoi éliminatoire de la Coupe MLS.

ILIE LIVRE POUR LA VICTOIRE !#MLSCup appartient à @LAFC. pic.twitter.com/3FqXxRSreT —@MLS

“Cet endroit le mérite”, a déclaré l’entraîneur de première année Steve Cherundolo, qui a organisé l’énorme revirement d’une équipe qui a raté les séries éliminatoires l’an dernier. “Ces fans sont incroyables. Ils méritent une coupe, et ils l’ont eue.”

Acosta a marqué en première mi-temps pour LAFC sur un coup franc qui a dévié la tête de Jack McGlynn, et le meilleur buteur de Philadelphie Daniel Gazdag a égalisé au début de la seconde. Jesus David Murillo a marqué de la tête un but décisif pour LAFC à la 83e minute sur un corner de Vela, mais Elliott a de nouveau égalisé deux minutes plus tard.

McCarthy a cédé le deuxième but d’Elliott du match pour donner l’avantage à Philadelphie – mais dans la huitième des neuf minutes de temps d’arrêt prévues, Bale, 33 ans, a percé une tête palpitante sur l’excellent centre de Diego Palacios pour la troisième MLS de la superstar galloise. objectif et premier en trois mois.

Bale, qui a quitté le Real Madrid cet été avec un œil sur la préparation de la participation du pays de Galles à la Coupe du monde plus tard ce mois-ci, obtenait ses premières minutes avec Los Angeles depuis le 2 octobre. Son prochain match sera l’ouverture de la Coupe du monde du pays de Galles contre les États-Unis. le 21 novembre.

“C’est Gareth qui est Gareth”, a déclaré Cherundolo. “De grandes qualités et fait de gros jeux. Espérons qu’il ne le fasse pas lors du premier match de la Coupe du monde. Il fait une différence dans les matchs. J’aurais aimé qu’il ait 24 ans.”