LAFC devient le premier club MLS évalué à 1 milliard de dollars

Le Los Angeles Football Club, champion en titre de la Coupe MLS, est devenu mercredi le tout premier club de la Major League Soccer à être évalué à 1 milliard de dollars. Forbes a publié sa dernière évaluation des équipes de soccer nord-américaines. En 2019, la dernière fois que Forbes a évalué les équipes de football nord-américaines, le LAFC était évalué à 475 millions de dollars.

Racheté en 2014 par un groupe d’investissement de 22 personnes dirigé par l’homme d’affaires américano-vietnamien Henry Nguyen, le LAFC s’est rapidement imposé comme une puissance de la MLS, faisant les séries éliminatoires au cours de quatre des cinq saisons où il a été un club. En 2022, il a remporté la Coupe MLS en battant l’Union de Philadelphie aux tirs au but. L’icône galloise récemment retraitée Gareth Bale a marqué un but à la 128e minute de temps supplémentaire pour envoyer le match aux tirs au but.

En deuxième place se trouve le voisin de LAFC, le Los Angeles Galaxy. Le Galaxy a remporté plus de coupes MLS (5) que n’importe quelle équipe de la ligue. Voici la liste des 10 équipes de soccer nord-américaines les plus appréciées :

1. LAFC, 1 milliard de dollars

2. LA Galaxy, 925 millions de dollars

3. Atlanta United FC, 850 millions de dollars

4. FC de New York, 800 millions de dollars

5. DC United, 700 millions de dollars

6. FC de Toronto, 690 millions de dollars

7. Austin FC, 680 millions de dollars

8. Seattle Sounders FC, 660 millions de dollars

9. Portland Timbers, 650 millions de dollars

10. Charlotte FC, 625 millions de dollars

La MLS a connu une croissance phénoménale depuis sa création en 1993, mais au cours des quatre dernières années, la valorisation moyenne de l’équipe MLS a grimpé de 85 %. Combinez cela avec le nouveau partenariat de la ligue avec Apple TV et la présence croissante de stars internationales, et il semblerait que la MLS se dirige dans la bonne direction.

La saison régulière MLS 2023 commence le 25 février.

