LAFC contre Sporting Kansas City – Rapport de match de football – 17 mai 2023

Le Sporting Kansas City est devenu la première équipe à marquer un point sur la route contre le Los Angeles FC cette saison après le match nul 1-1 de mercredi.

Le bouillant Denis Bouanga a marqué à la 13e minute pour donner une avance rapide au LAFC (6-1-4, 22 points), mais Johnny Russell a ramené le SKC (2-7-4, 10 points) à égalité sept minutes plus tard.

Ryan Hollingshead a semblé restaurer l’avance de Los Angeles à la 85e minute, mais le but potentiel a été rappelé après une revue vidéo. L’arbitre assistant vidéo a déterminé que Nathan Ordaz de LAFC était légèrement hors-jeu lors de la préparation du jeu.

Après avoir marqué seulement trois buts au cours d’une séquence de 10 matchs (0-7-3) sans victoire pour commencer la saison, Kansas City a rebondi pour six buts et un dossier de 2-0-1 à ses trois derniers matchs.

Los Angeles a une fiche de 4-0-1 en cinq matchs à domicile cette saison.

Le gardien de but du Sporting KC, Kendall McIntosh, a stoppé six des sept tirs lors de son premier départ de la saison, remplaçant le partant blessé Tim Melia.

Le remplaçant du LAFC, Eldin Jakupovic, prenait également un départ rare, arrêtant deux des trois tirs. Le gardien régulier John McCarthy n’a pas joué par précaution en raison d’une éventuelle blessure à l’épaule.

Bouanga n’a eu besoin que de 13 minutes pour prolonger sa séquence de buts à quatre matchs, alors que l’attaquant a converti un centre du coin de la surface de Kwadwo Opoku. Bouganda a inscrit 10 buts en 11 matchs, dont sept lors de ses six derniers matchs.

Sporting KC a fait une réponse rapide sur l’égalisation de Russell. Russell a pris le ballon dans la surface et, au milieu de deux défenseurs, l’attaquant vétéran a décoché un tir du pied gauche au sol devant Jakupovic.

C’était le deuxième but de Russell de la saison et son 50e but en saison régulière au cours de ses cinq saisons et plus avec le Sporting Kansas City.

Le match s’est calmé après ce démarrage rapide, alors que le Sporting KC a livré une solide performance défensive pour contenir en grande partie l’attaque puissante de LAFC. Le Los Angeles FC n’a pas mis beaucoup de pression en seconde période jusqu’à ce que le non-but de Hollingshead déclenche une poussée offensive tardive.