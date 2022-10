LAFC contre Nashville SC – Rapport de match de football – 9 octobre 2022

Joe Willis a effectué 14 arrêts, dont un pour arrêter un penalty en première mi-temps, et le Nashville SC a clôturé sa saison régulière avec une victoire 1-0 sur LAFC samedi lors de la finale de la saison des deux équipes.

Teal Bunbury a marqué son cinquième but de la saison peu après la mi-temps pour Nashville (13-10-11, 50 points), qui a scellé une cinquième place dans la Conférence Ouest et affrontera le LA Galaxy au premier tour de la Coupe MLS éliminatoires le week-end prochain.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Willis a conservé son neuvième jeu blanc de la saison alors que Nashville n’est devenue que la deuxième équipe cette saison à gagner à LAFC (21-9-4, 67 points) après l’Austin FC le 18 mai.

Hany Mukhtar n’a pas marqué pour Nashville, mais il a remporté le Soulier d’or de la MLS avec 23 buts, un devant Sebastian Driussi de l’Austin FC, qui a marqué lors d’une victoire contre le Colorado.

Denis Bouanga, Kwadwo Opoku et Cristian Tello faisaient partie de ceux refusés par Willis lors d’un jeu ouvert dans un match qui avait peu de ramifications pour une équipe LAFC qui a remporté le Bouclier des supporters le week-end dernier.

Cristian Arango, le meilleur buteur du LAFC, a été privé du point de penalty à la fin de la première mi-temps. Carlos Vela, qui mène l’équipe en termes de passes décisives, a quitté le match à la fin de la première mi-temps et s’est rendu aux vestiaires mais ne semble pas avoir de blessure grave.

Les joueurs de Nashville célèbrent après avoir marqué un but contre LAFC en Major League Soccer. Images des États-Unis aujourd’hui

LAFC aura un laissez-passer au premier tour avant de jouer le vainqueur du match de Nashville avec le Galaxy. Le club a également l’avantage du terrain tout au long des séries éliminatoires.

L’équipe de Carlos Bocanegra était dominante avec rien à montrer avant la mi-temps, devançant Nashville 14-2 au total avant la pause et 7-0 dans les efforts cadrés.

Bouanga a vu sa meilleure chance en première mi-temps du cours du jeu refusée par l’arrêt à bout portant de Willis à la 28e minute.

Puis Willis a refusé le penalty d’Arango avec une paume tendue dans le temps d’arrêt de la première mi-temps après que Daniel Lovitz ait abattu Arango dans la surface.

La meilleure période du match de Nashville a été les 15 premières minutes de la seconde mi-temps et a mené à un but. Le corner de Mukhtar depuis la gauche a semblé prendre une légère déviation avant que Bunbury ne le rencontre au deuxième poteau avec une demi-volée propre et latérale qui a donné peu de chance au gardien du LAFC Maxime Crepeau.

LAFC a continué. Mais Bouanga a touché le poteau à la 63e minute, et Willis a refusé Opoku à la 66e et à la 77e.