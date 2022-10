LAFC contre Austin FC – Rapport de match de football – 30 octobre 2022

LOS ANGELES – LAFC accueillera la finale de la Coupe MLS 2022 contre l’Union de Philadelphie ou le New York City FC après une victoire dominante 3-0 contre l’Austin FC lors de la finale de la Conférence Ouest dimanche au Banc of California Stadium.

Une tête de Cristian Arango et un but contre son camp de Maximiliano Urruti d’Austin dans chaque mi-temps, tous deux des corners de Carlos Vela, ont permis à LAFC de contrôler totalement un match à sens unique avant que le remplaçant Kwadwo Opoku n’ajoute un tiers tardif à la 81e minute.

Les vainqueurs du Supporters ‘Shield et les têtes de série des séries éliminatoires de la MLS attendent maintenant les vainqueurs de la finale de la Conférence de l’Est qui se jouera plus tard dimanche.

Les fans de LAFC ont dévoilé un tifo dramatique sur le thème d’Halloween avant le coup d’envoi et les hôtes ont procédé à l’élimination de l’Austin FC dans les 45 premières minutes.

Maintes et maintes fois, Austin, qui a terminé deuxième derrière LAFC dans la Conférence Ouest au cours de la saison régulière, n’a pas réussi à gérer de longues passes au-dessus de sa défense combinées aux courses intelligentes des attaquants de LAFC.

Jose Cifuentes a fracassé un tir incliné contre le poteau d’un tel scénario à la 17e minute tandis que Denis Bouanga, toujours dangereux, s’est rapproché à deux reprises après s’être dégagé derrière.

La deuxième de ces occasions a directement mené au premier but. Une combinaison du défenseur d’Austin Julio Cascante et du gardien de but Brad Stuver a réussi à bloquer après que Bouanga ait réussi un ballon au-dessus de Stuver et l’ait contourné avant de tirer au but.

Mais dès le corner résultant, LAFC a finalement pris les devants. Le marquage d’Austin laissait beaucoup à désirer car Arango était autorisé à se baisser pour se diriger vers le toit du filet après avoir devancé son marqueur pour rencontrer un corner de Vela au centre de la surface de réparation.

Vela aurait pu ajouter à l’avance de LAFC avant l’intervalle, en prenant une longue passe de Jesus Murillo avec brio dans sa foulée mais en tirant directement sur Stuver.

La maîtrise de la procédure de LAFC dans la première mi-temps a été démontrée par Austin devant attendre la deuxième minute du temps d’arrêt pour avoir son premier effort inoffensif au but.

Et il n’y a pas eu de répit en début de seconde mi-temps.

Arango avait déjà forcé à deux reprises les arrêts de Stuver assiégé alors qu’il aurait pu trouver le filet, avant que l’avance de LAFC ne soit doublée sur un autre coup franc. Cette fois, le corner de Vela a obtenu une touche décisive d’Urruti, dont la première véritable contribution après son entrée à la mi-temps a vu le ballon frapper sa tête et rebondir dans le coin du filet à six mètres.

Il ne semblait pas y avoir de retour pour Austin jusqu’à ce qu’ils aient eu un moment d’espoir fugace lorsque Diego Fagundez est tombé au bord de la surface de réparation après que son pied ait semblé être coupé par le remplaçant à la mi-temps de LAFC, Sébastien Ibeagha. Après un long contrôle VAR, cependant, aucune pénalité n’a été accordée.

Et avec cela, la dernière chance réaliste d’Austin pour sa deuxième saison de conte de fées dans l’histoire du club se termine par une apparition en Coupe MLS.

Il ne restait plus qu’à LAFC de mettre l’éclat final sur le résultat et de donner au match un score qui reflétait sa domination sur les 90 minutes.

À neuf minutes de la fin, la pression constante de LAFC a porté ses fruits alors qu’une intervention harcelée de Fagundez a rebondi gentiment pour Opoku juste à l’extérieur de la surface et il a percé un tir du pied gauche dans le coin inférieur du filet de Stuver.

Les célébrations dans un Banc bruyant de Californie pourraient commencer tôt alors que LAFC, à sa cinquième saison dans la ligue et première sous le nouvel entraîneur Steve Cherundolo, pourrait s’attendre à disputer le match phare de la MLS pour la première fois.