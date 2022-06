LAFC confirme un accord de 12 mois avec Bale avec des options jusqu’en 2024

Los Angeles (AFP) – Le capitaine du Pays de Galles Gareth Bale a signé un contrat de 12 mois avec le Los Angeles FC qui prévoit des options jusqu’en 2024, a annoncé lundi l’équipe de la Major League Soccer.

Bale a confirmé ses plans sur les réseaux sociaux ce week-end après son départ du géant espagnol du Real Madrid.

“Je suis extrêmement excité pour ce déménagement à LAFC”, a déclaré Bale.

“C’est le bon endroit pour moi et ma famille et le bon moment dans ma carrière et j’ai hâte de commencer à travailler avec l’équipe et de me préparer à gagner plus de trophées à Los Angeles.”

L’attaquant de 32 ans, quintuple vainqueur de l’UEFA Champions League, a passé neuf ans avec le Real Madrid.

“Gareth est l’un des joueurs les plus dynamiques et passionnants de sa génération”, a déclaré le co-président et directeur général du LAFC, John Thorrington. “L’ajout d’un joueur qui apporte son talent et son expérience au plus haut niveau est une opportunité incroyable d’améliorer notre club.

“Il est clair que Gareth est très motivé pour continuer à gagner des trophées et nous sommes ravis qu’il ait fait le choix de rejoindre LAFC et de nous aider à atteindre notre objectif ultime de remporter des championnats.”

Bale a fait 105 apparitions pour le Pays de Galles depuis 2006, marquant 28 buts et contribuant 22 passes décisives. Il a propulsé le Pays de Galles à la Coupe du monde du Qatar cette année, sa première apparition en 64 ans.

Le natif de Cardiff a fait ses débuts professionnels à 16 ans en 2006 pour Southampton dans le championnat anglais avant de rejoindre Tottenham Hotspur en Premier League en 2007, marquant 42 buts en 146 apparitions jusqu’en 2013, lorsqu’il a rejoint le Real Madrid.

Avec le club de la Liga, Bale a marqué 106 buts et aidé 67 autres en 258 apparitions alors que le Real Madrid a remporté un superbe trophée, récoltant du matériel 19 fois.

“Il n’y a tout simplement pas beaucoup de joueurs dans le monde qui peuvent avoir un impact sur un match comme Gareth Bale”, a déclaré l’entraîneur-chef du LAFC, Steve Cherundolo. “Il peut être dangereux de tant de manières différentes et nous nous attendons à ce qu’il complète ce que nous pensons être déjà une équipe solide dès son arrivée.

“Sa connaissance du jeu et son expérience dans les grands matchs seront inestimables pour notre club.”

Bale devrait assister à un match à domicile du LAFC mercredi contre Dallas et un premier match probable serait le match à domicile des Black and Gold le 8 juillet contre le Los Angeles Galaxy dans le derby local.

Le Gallois rejoint un club LAFC qui est en tête de la ligue avec 33 points et un dossier de 10-3-3 pour donner le ton dans la Conférence Ouest de quatre points sur le Real Salt Lake.