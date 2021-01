La 18e édition de la Coupe d’Asie, compétition phare de l’équipe nationale de la région, se déroulera en Chine du 16 juin au 16 juillet 2023, a annoncé jeudi la Confédération asiatique de football (AFC).

Dix villes de Chine accueilleront le tournoi de 24 équipes, qui se déroulera sur 31 jours, trois jours de plus que la pièce maîtresse de 28 jours aux Émirats arabes unis en 2019.

La Chine accueillera le tournoi pour la deuxième fois après l’avoir organisé en 2004.

« Nous sommes convaincus que le prochain tournoi en Chine sera le plus grand et le plus grand de l’histoire du football asiatique », a déclaré le secrétaire général de l’AFC, Windsor John.

« Nous savons que le comité d’organisation local et l’Association chinoise de football organiseront un tournoi vraiment historique en 2023. »

L’édition 2019 de l’événement quadriennal a été la première à passer de 16 à 24 équipes. Le Qatar est le champion en titre après avoir remporté son premier titre aux Émirats arabes unis.