LAFC cherche à changer de lieu pour le quart de finale de la Coupe des Ligues

Le club de football de Los Angeles, qui a vendu le Rose Bowl le jour de l’indépendance, pourrait y jouer à nouveau bientôt. Le 11 août, le conseil municipal votera sur un accord de licence qui permettrait à LAFC de jouer en quart de finale de la Coupe de la Ligue.

Cette information provient d’un rapport d’état-major qui devrait être à l’ordre du jour du conseil municipal de lundi :

« Le Rose Bowl a eu une formidable histoire d’accueil de football sur notre site, y compris les finales des Coupes du monde masculines et féminines ainsi que les finales des Jeux olympiques en 1984 et la COPA America en juin 2016. Notre point de repère historique a a également accueilli des équipes nationales des États-Unis, du Brésil et du Mexique.

80 000 personnes ont vu LAFC et LA Galaxy jouer dans le stade de renommée mondiale le 4 juillet. Le 11 août, il y aura probablement 50 000 personnes présentes.

Notre choix : Comprend : tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des ligues, etc. S’inscrire

Rose Bowl est un lieu historique pour LAFC

De 1996 à 2002, le Los Angeles Galaxy a disputé ses matchs à domicile au stade Rose Bowl. Le Real Madrid, Barcelone, Chelsea, Manchester United et l’Inter y ont joué ces dernières années.

L’Arroyo Seco et le Rose Bowl sont régis par les lois et règlements publiés dans l’Arroyo Public Lands Ordinance.

Les responsables de la ville ont déclaré qu’ils souhaitaient trouver un terrain d’entente entre les événements du Rose Bowl et leur effet potentiel sur les quartiers voisins avec cette législation.

Le lieu des quarts de finale de la Coupe des Ligues va changer

Le règlement limite le nombre annuel d' »événements de déplacement » à 15, garantissant que les deux extrêmes sont maîtrisés. Lorsqu’il est prévu que 20 000 personnes ou plus assistent à un événement, celui-ci est considéré comme un « événement de déplacement ».

Le nombre de déménagements qui se produisent est approuvé par le conseil municipal. Ils doivent être plus de 15. Le match de football en août sera le 25e événement de déplacement de l’année.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire