L’AFC Bournemouth licencie Scott Parker après l’humiliation de Liverpool

Les lutteurs de la Premier League anglaise Bournemouth ont limogé mardi l’entraîneur-chef Scott Parker, quelques jours après avoir été battus 9-0 à Liverpool.

Dans un coup d’adieu à Parker, le propriétaire Maxim Demin a déclaré dans un communiqué que «pour que nous continuions à progresser en tant qu’équipe et en tant que club dans son ensemble, il est inconditionnel que nous soyons alignés dans notre stratégie pour gérer le club de manière durable.

« Nous devons également faire preuve de confiance et de respect les uns envers les autres. C’est l’approche qui a apporté tant de succès à ce club dans l’histoire récente, et nous ne nous en détournerons plus à partir de maintenant.

“Notre recherche d’un nouvel entraîneur-chef commencera immédiatement.”

Parker avait pris plusieurs coups publics à la direction de Bournemouth pour leur incapacité à renforcer l’équipe après le retour du club de la côte sud dans l’élite.

Gary O’Neil prendra la direction par intérim de l’équipe, qui est 17e de Premier League et a perdu trois de ses quatre matchs d’ouverture, encaissant 16 buts.

Parker, 41 ans, ancien milieu de terrain international anglais, avait promu Bournemouth la saison dernière à partir du championnat de deuxième niveau.

“Je voudrais exprimer ma gratitude à Scott et à son équipe pour leurs efforts pendant leur séjour avec nous”, a déclaré Demin.

“Notre retour en Premier League la saison dernière sous son mandat restera dans les mémoires comme l’une des saisons les plus réussies de notre histoire.”

Bien qu’il soit inhabituel qu’un manager ou un entraîneur-chef de Premier League soit limogé en août, plus de matchs que la normale ont été joués à ce stade après que le début de la saison a été avancé en réponse à une Coupe du monde au Qatar commençant en novembre.

Le prochain match de Bournemouth sera à domicile contre les deuxièmes loups mercredi.

