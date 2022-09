LAFC, bataille de Philadelphie pour Shield; les espoirs des séries éliminatoires sont faibles pour Revs, Sounders

Respirez profondément. C’est l’heure de la pause internationale et tout le monde (à l’exception du LA Galaxy, des San Jose Earthquakes, du FC Cincinnati et des Seattle Sounders – surprise !) peut se détendre.

Faisons le point sur notre situation : six équipes ont été mathématiquement éliminées des éliminatoires, six équipes ont décroché des places en séries éliminatoires, LAFC a décroché la tête de série n ° 1 dans l’Ouest et trois équipes ont une chance de remporter le bouclier des supporters.

Cela ne laisse que quelques centaines de permutations de façons pour que la saison se termine. Cette pause n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment, mais avant que nous essayions tous de réinitialiser nos cerveaux débordés, classons certaines équipes.

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : 1er octobre contre Charlotte, 17 h 30 HE

Ils … n’ont pas … marqué? C’est permis ? Bien sûr, ils ont également gardé une cage inviolée, ils sont donc revenus d’Atlanta avec un point.

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : 1er octobre contre DC, 19 h 30 HE

Il ne devrait pas être si difficile de battre Chicago et la Nouvelle-Angleterre, mais nous en sommes au “wow, tu n’as pas gagné de plus en décrochant une tête de série parmi les deux premières?” étape de l’essor de Montréal. Avançons rapidement vers les séries éliminatoires et voyons ces gars cuisiner.

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : 2 octobre contre Portland, 15 h HE, ABC/ESPN Deportes

Un match nul au Minnesota et une victoire sur Houston placent les Black and Gold en pole position pour le Shield à deux semaines de la fin, mais leur faites-vous confiance pour gagner leurs deux derniers matchs et retenir Philly ?

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : 1er octobre c. Vancouver, 22 h HE

Ils ont limité Hany Mukhtar à un seul but cette fois-ci et ont obtenu un point pour leurs efforts.

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : 1er octobre contre Colorado, 15 h 30 HE

Après une saison pleine de matchs où ils ont contrôlé les choses, mais n’ont pas pu conclure pour tous les points, Dallas est allé à San Jose et a volé un point dans un match qu’ils ont passé sur leurs talons. Regardez-les ajouter un nouvel outil amusant à leur ceinture.

Classement précédent : 8

Prochain match MLS : 2 octobre contre Houston, 20 h 30 HE

Nashville aura l’impression de mériter trois points, pas un, contre Austin, mais ce point est suffisant pour les placer en position pour un match éliminatoire à domicile. Ouvrez les portes brillantes du parc GEODIS pour un match éliminatoire et salissez un peu l’endroit.

Classement précédent : sept

Prochain match MLS : 1er octobre contre Columbus, 19 h 30 HE

Les environs hostiles du Yankee Stadium étaient tout simplement trop pour la meilleure équipe de route de la MLS.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS : 2 octobre contre LAFC, 15 h HE, ABC / ESPN Deportes

L’égalisation de Santiago Moreno à la 95e minute a été une poussée d’extase et pourtant les Timbers sont toujours aussi susceptibles de rater les séries éliminatoires que d’accueillir un match éliminatoire. Comment chaque fan de Portland n’est-il pas perpétuellement épuisé ?

Classement précédent : 6

Prochain match MLS : 1er octobre contre San Jose, 22 h HE, ESPN +

Un match nul contre LAFC et une défaite contre SKC ont prolongé leur séquence sans victoire à six. Jouer à San Jose et à Vancouver pour terminer la saison devrait résoudre ces problèmes, mais cela pourrait aussi être la voie vers un effondrement de tous les temps.

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : 2 octobre contre NYCFC, 13 h HE

S’ils avaient pu inverser les résultats et battre Atlanta puis perdre contre Toronto, ils l’auraient fait, mais trois points, c’est trois points.

Classement précédent : 14

Prochain match MLS : 27 septembre contre Seattle, 22 h HE, ESPN +

Ils ont gagné à Salt Lake et ont peut-être remporté une autre victoire la semaine où l’USMNT a appelé Jordan Morris, mais ont laissé Brandon Vazquez à la maison pour leur rencontre du 27 septembre avec Seattle.

Classement précédent : 9

Prochain match MLS : 1er octobre contre Galaxy, 22 h 30 HE

Les défaites contre Austin et Cincy sont un coup dur pour leurs espoirs en séries éliminatoires, mais ils sont toujours à moins de trois points de Portland, contre qui ils affronteront le dernier jour de la saison. Tout ce que nous recherchons, c’est que ce soit un jeu de facto pour une place en séries éliminatoires et un pur chaos.

Classement précédent : 12

Prochain match MLS : 1er octobre contre Red Bulls, 19 h 30 HE

L’équipage a concédé 26 buts cette saison et, après avoir accordé un vainqueur tardif à Miami et égalisé dans les arrêts de jeu contre Portland, 15 d’entre eux sont venus d’une position de points après la 75e minute. C’est la saison, là.

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : 30 septembre c. Toronto, 19 h 30 HE, ESPN+

Leurs victoires sur Columbus et DC étaient-elles jolies ? Pas vraiment, mais grâce à la magie de Gonzalo Higuain qui travaille dur et qui fait tout, ils sont en position de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : 24 septembre contre San Jose, 22 h HE, ESPN +

Le Galaxy s’est fait fumer à Vancouver, mais a battu le Colorado, alors où cela les mène-t-il? En contrôle de leur propre destin en séries éliminatoires, avec une finale de saison contre le Dynamo. Terrifiant.

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : 2 octobre contre Seattle, 17 h HE

Ils ont battu DC et Minnesota par un score combiné de 7-1. Un noyau de William, Agada, Erik Thommy, Gadi Kinda et Alan Pulido la saison prochaine semble très bien en ce moment, mais le plafond salarial le permettra-t-il? Quelqu’un lance QuickBooks et le découvre.

Classement précédent : 13

Prochain match MLS : 30 septembre contre Miami, 19 h 30 HE, ESPN +

Le problème avec le fait d’être une équipe entièrement offensive, aucune équipe de défense, c’est que parfois l’attaque ne se rend pas à Orlando et vous perdez 4-0 pour être mathématiquement éliminé des séries éliminatoires.

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : 1er octobre contre Austin, 22 h HE

Eh bien, eh bien, si ce n’est pas l’odeur de la pizza froide le matin après avoir battu LA et Seattle pour garder vos espoirs en séries éliminatoires.

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : 27 septembre contre Cincinnati, 22 h HE, ESPN +

Une défaite contre Vancouver a mis fin à leur Coupe Cascadia et si les Sounders ratent les séries éliminatoires, ne prendre que trois points à leurs rivaux régionaux pourrait en être la raison.

Classement précédent : 21

Prochain match MLS : 1er octobre contre la Nouvelle-Angleterre, 13 h 30 HE

Additif aux règles : si vous maintenez Philly sans but, vous obtenez trois points même si vous n’avez pas marqué vous-même. Félicitations à Atlanta pour ces trois points, pour accompagner trois en milieu de semaine trois pour avoir battu Orlando.

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : 1er octobre contre Philadelphie, 17 h 30 HE, ESPN +

Ils ont gagné un road game ! C’était contre le désastreux Fire, mais vous n’êtes pas pointilleux sur la façon dont vous gagnez le numéro trois.

Classement précédent : 22

Prochain match MLS : 1er octobre contre Dallas, 15 h 30 HE, ESPN +

Battre San Jose, se faire fouetter par le Galaxy. Les Rapids indiquent très clairement où ils se situent dans la hiérarchie MLS – mauvais, mais pas si mauvais.

Classement précédent : 24

Prochain match MLS : 2 octobre contre Orlando, 13 h HE

Nick Cushing avait enfin quelque chose à célébrer après avoir remporté la Campeones Cup et le Hudson River Derby.

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : 1er octobre contre Atlanta, 13 h 30 HE

C’était une spéciale de Bruce Arena jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas. La montée des Revs en deuxième mi-temps s’est transformée en chute libre après des défaites contre Montréal (bien) et Houston (ce qui est dans l’enfer toujours amoureux).

Classement précédent : 27

Prochain match MLS : 2 octobre contre Nashville, 20 h 30 HE

Le Dynamo n’est peut-être pas très bon au football, mais il semble plutôt bon au Penalty Fest, un nouveau jeu qu’eux et les Revs ont inventé en milieu de semaine. Trois pénalités au total, trois points pour Houston avant une défaite contre LAFC ce week-end.

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : 24 septembre contre Galaxy, 22 h HE, ESPN +

Une défaite dans le Colorado et un match nul contre Dallas ne sont pas une mauvaise semaine, relativement, mais Houston a eu l’audace de gagner un match et de faire tomber les Quakes dans le sous-sol de l’Ouest. Rugueux.

Classement précédent : 25

Prochain match MLS : 1er octobre contre Cincinnati, 19 h 30 HE

Il y a un mois, ils étaient dans la course aux séries éliminatoires. Après des défaites contre Montréal et Charlotte, ils sont mathématiquement éliminés des séries éliminatoires et c’est étonnant que cela ait pris autant de temps.

Classement précédent : 28

Prochain match MLS : 1 oct. c. Montréal, 19 h 30 HE

Pertes contre le SKC et l’Inter ? Mal. Il ne vous reste plus que deux matchs dans cette saison maudite ? Bien.