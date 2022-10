LAFC atteint sa première finale de la Coupe MLS avec une victoire sur Austin FC

Au cours de la saison 2022, Austin a battu LAFC 6-2. Malgré la paire de victoires de la capitale texane sur le noir et or, Los Verdes sont entrés dans la finale de la Conférence Ouest en tant qu’outsiders écrasants. LAFC et Austin se sont affrontés avec une place dans la finale de la Coupe MLS en jeu.

Dimanche, les anciens coéquipiers de l’USMNT Steve Cherundolo et Josh Wolff se sont affrontés en tant que managers. En fin de compte, LAFC a blanchi Austin 3-0, obtenant un ticket en or pour le match de championnat.

LAFC se qualifie pour la finale de la Coupe MLS

Comme prévu, la tension a amené les deux parties à avoir une attitude antagoniste. Cherundolo est entré dans le match avec une signature 4-3-3 contre la formation compacte 4-2-3-1 de Wolff. Souvent, Austin s’est transformé en un 4-5-1 alors qu’ils maintenaient désespérément leur forme défensive.

Au début des portes, les deux défenses n’ont pas tardé à employer des autorisations. Aucune des deux équipes n’a joué avec le risque de conserver la possession de son propre tiers. Les compatriotes Jose Cifuentes et Diego Palacios se sont livrés à des jeux par équipe. Ensemble, ils avaient une présence omniprésente sur le terrain. De plus, Kellyn Acosta a mis une pression constante sur Austin, trouvant Chicho pour le premier tir cadré de LAFC.

Les deux équipes retournent rapidement le ballon, mettant en évidence la stratégie défensive compacte. Ensuite, Carlos Vela a préparé Denis Bouanga pour une échappée sur le flanc. Malheureusement, le Français a été trop rapide au dribble.

Giorgio Chiellini a affiché la passe hollywoodienne, mettant le backspin sur de longues balles flottantes. Ensuite, Acosta a lancé un coup franc avec une boucle tournante au-dessus de la barre transversale. Défensivement, le milieu de terrain de l’USMNT était un solide bouclier devant les défenseurs centraux Chiellini et Jesús Murillo.

Ensuite, un jeu de hold-up horizontal a conduit à une passe en profondeur. Cifuentes a fait une course en diagonale, un jeu qui fait des ravages sur la défense de transition adverse. Malheureusement, l’Equatorien a raté une brillante opportunité ; préférant la puissance à la finesse avec un tir au-dessus des lacets. En conséquence, la balle a rebondi sur les boiseries.

Finalement, le capitaine Carlos Vela a trouvé son rythme. Plus précisément, une longue balle contrôlée impeccablement par le pilier mexicain, a donné un tir et un arrêt nécessaire de Stuver.

Le mur de l’Austin FC brisé

Enfin, la course en diagonale de Bouanga a coupé la ligne arrière d’Austin, créant de l’espace pour un tir à l’intérieur de la surface. Il hésita avec une touche supplémentaire. Cependant, la déviation qui a conduit à un coup de pied de coin était une bénédiction déguisée. Le centre de balle morte de Vela trouve le signe de tête de Chicho, une tête boomerangs hors du filet, 1-0.

2e mi-temps de jeu

Le jeu aérien s’est poursuivi, car le ballon restait rarement au niveau de l’herbe. En raison de ce style de jeu, il y avait des revirements constants. Alors que LAFC détenait la possession, ils ont étiré les joueurs sur le terrain. Austin est devenu sensible aux balles traversantes qui traversent les lacunes centrales

créé par un jeu expansif. LAFC a continué à utiliser la largeur, créant de l’espace pour les jeux de hold-up. En conséquence, les attaquants ont effectué des courses verticales à travers les trous de la défense d’Austin.

LAFC a forcé Sebastián Driussi à disparaître, irrécupérable par Los Verdes. L’attaquant argentin est la médaille d’or d’Austin depuis 2021, marquant trente buts en deux saisons. L’absence de Driussi sur le terrain était moins liée à l’incapacité du milieu de terrain qu’à la stratégie de marquage de Cherundolo.

LAFC a fait progresser le ballon à travers les tiers avec un jeu positionnel, en utilisant un hybride de passes en diamant. Ensuite, Chicho s’échappait rapidement, une passe en douceur destinée à Vela.

LAFC élimine l’Austin FC

Malheureusement pour Austin, l’entraîneur-chef Wolff a pris un pari tactique avec le remplaçant Maxi Urruti, qui a commis un « hurlement » en concédant un « but contre son camp » sur le corner de Vela, 2-0.

En fin de compte, Steve Cherundolo a porté le coup mortel, remplaçant les jambes fraîches de Mahala Opoku. Finalement, Opoku a tué le jeu ; l’attaquant ghanéen a capitalisé sur une déviation discrète du flanc, suivie d’une invasion adroite de l’espace où Opoku place le ballon dans le premier poteau, 3-0.

Au coup de sifflet final, Austin avait un tir cadré. Les hôtes en avaient 10.

Joueur officieux du jeu : Le 3252

En première mi-temps, Giorgio Chiellini a affiché son style de jeu robuste et conflictuel. De plus, son marquage d’homme est profondément ancré dans la tactique du « verrou de porte » – un parangon du « catenaccio ». Rappelle souvent Franco Baresi – un défenseur légendaire qui a gardé ses adversaires dans sa poche pendant tout le match. Baresi était l’exemple prototypique de l’innovation d’Arrigo Sacchi. Comme Baresi, Chiellini intègre la défense dans une attaque hybride.

Avant le match, Chiellini a proposé que le LAFC « imagine soulever le trophée et se donner à 100 %, avec l’aide de nos fans ».

LAFC s’est prélassé sur le terrain, faisant trembler les nerfs des fans d’ATX présents. Banc of California Stadium – une forteresse au cœur de Los Angeles – imprégnée de bandes de noir et d’or. Le sanctuaire 3252 – une ménagerie de fanatiques fébriles – rugissait dans un brouhaha d’une énergie ineffable. La cohorte fidèle a battu un rythme propulsif tout au long du match.

LAFC accueille la finale de la Coupe MLS

LAFC a remporté le Supporters Shield cette saison, faisant du 3252 le chemin vers la gloire de la MLS. Désormais, ces fans bruyants ont la possibilité de voir leur club remporter un premier championnat dans leur propre stade.

Cependant, l’adversaire est la meilleure équipe de l’Est. L’Union de Philadelphie a battu les champions en titre, le New York City FC, par un score de 3-1. La poussée de trois buts de Philadelphie en 11 minutes en 11 minutes a battu le NYCFC.

Ce terrain à domicile est également important. LAFC était fort à domicile dans cette campagne. Le club a remporté 13 victoires, deux nuls et seulement deux défaites. Cependant, Philadelphie était encore plus dominant à domicile en saison régulière. L’Union est restée invaincue avec 12 victoires et cinq nuls.

Les champions de la Conférence Est de la MLS affronteront les champions de la Conférence Ouest le samedi 4 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 16 h avec une couverture disponible sur FOX.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire