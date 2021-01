LAFC a acquis l’attaquant américain Corey Baird du Real Salt Lake, ainsi que le défenseur international sud-coréen Kim Moon-Hwan du côté de la K League Busan IPark, ont annoncé les équipes lundi.

Baird, 24 ans, déménage à Los Angeles pour 500000 dollars d’allocations générales, une liste internationale pour 2021 et des considérations futures à Salt Lake.

« Corey est un attaquant dynamique et nous sommes ravis d’accueillir un joueur de son calibre et de ses qualités », a déclaré le directeur général de LAFC, John Thorrington, dans un communiqué du club.

« Nous sommes convaincus qu’il se révélera parfaitement adapté à notre façon de jouer et nous aidera à réaliser nos ambitions en tant que club dans les années à venir. »

Rookie de l’année en MLS 2018, Baird a fait ses débuts pour l’USMNT en janvier 2019 et a remporté cinq sélections pour son pays.

Il a inscrit deux buts et quatre passes en 21 apparitions pour Salt Lake la saison dernière, et a récolté cinq buts et 13 passes en 81 apparitions au total.

« Corey a été un joueur exceptionnel pour nous au cours des trois dernières années. Il a largement contribué à notre succès sur le terrain et dans l’organisation. En tant que produit de notre solide Académie et de notre système de développement, nous sommes vraiment fiers de ce qu’il est devenu, « , A déclaré le directeur général de RSL Elliot Fall.

« Nous ne cherchions pas à le déplacer, mais LAFC était extrêmement intéressé par son acquisition et était prêt à faire une offre qui, selon nous, en tant que club, nous offrira des opportunités pour les prochains joueurs et renforcera notre position pour construire notre équipe pour 2021 et au-delà. «

Moon, 25 ans, a passé les quatre dernières années avec Busan IPark, totalisant neuf buts et sept passes décisives en 120 matchs toutes compétitions confondues en Corée du Sud. Sur le plan international, Moon a fait ses débuts en équipe senior lors d’une victoire 2-0 contre le Costa Rica le 7 septembre 2018. Il a représenté son équipe nationale à 11 reprises, dont une paire de qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et une apparition à la Coupe d’Asie de l’AFC. en 2019.

« Moon est un joueur dynamique et passionnant qui apporte également une expérience internationale de premier plan à notre équipe », a déclaré Thorrington. « Il est un défenseur intelligent et polyvalent dans la fleur de l’âge de sa carrière, et notre club et nos supporters sont extrêmement heureux qu’il ait choisi LAFC pour la prochaine phase de sa carrière. »