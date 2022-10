LAFC a-t-il guéri les douleurs de croissance des signatures de Bale & Co.?

Lorsque LAFC a annoncé la signature du défenseur central Giorgio Chiellini le 13 juin, ils l’ont fait depuis leur perchoir au sommet du classement du bouclier des supporters.

À l’époque, avec environ 41% de la saison régulière terminée, l’ajout de la légende de la Juventus et de l’Italie représentait une déclaration d’intention : il n’y aurait pas de complaisance à Los Angeles. Et ce n’était que le début.

Au cours des trois mois suivants, le directeur général du LAFC, John Thorrington, a conçu l’une des fenêtres de transfert les plus ambitieuses de l’histoire de la ligue. Le capitaine du Pays de Galles, Gareth Bale, a signé un contrat d’allocation ciblée (TAM) après avoir quitté le Real Madrid quelques semaines plus tard. L’ailier Denis Bouanga a signé un contrat de joueur désigné (DP) le 5 août, tout comme Cristian Tello plus tard dans le mois – après que Brian Rodriguez a rejoint le Club America – en provenance de Saint-Etienne (France) et du Real Betis (Espagne), respectivement. .

L’avantage était évident. L’ajout de ce type de talent offensif a donné au LAFC une profondeur sans précédent avec des joueurs qu’ils jugeaient adaptés au système de l’entraîneur de première année Steve Cherundolo. Mais il y avait aussi l’autre côté à considérer. Simplement, pourquoi gâcher une bonne chose ?

“Vous devez certainement prendre cela en considération”, a déclaré Thorrington. “Vous devez prendre en compte toutes les variables. Ajouter ce joueur, déplacer ce joueur, quel impact cela a au sein du groupe.”

Au moment où Chiellini a disputé son premier match – la première des recrues de mi-année à figurer – Los Angeles était à un match du milieu de la saison. Le LAFC a accumulé 36 points en 18 matchs et détenait une avance de deux points sur l’Austin FC dans les courses du Shield et de la Conférence Ouest. Il y avait un sentiment autour de la MLS qu’en ajoutant Bale et Chiellini, LAFC avait le potentiel de s’enfuir avec la ligue et de chasser le record de points en une saison que la New England Revolution a établi la saison dernière (brisant la marque de LAFC à partir de 2019).

Au début, il semblait que cela pourrait arriver. Bale a marqué deux fois depuis le banc lors de ses quatre premières apparitions et LAFC a remporté sept victoires consécutives – battant ses adversaires 19-5 dans le processus. Ils étaient à un rythme record. Mais ça n’a pas duré.

Après avoir pris seulement trois points sur une séquence de cinq matchs, la poursuite du record de points est devenue floue et début septembre, LAFC était enfermé dans une course serrée avec l’Union de Philadelphie, qui était devenue l’équipe dominante de la ligue.

“De toute évidence, les gens voient cela d’un œil négatif, parlent de notre abandon, de ceci, de cela et de l’autre”, a déclaré le milieu de terrain Kellyn Acosta. “Je pense que c’est comme ça que se déroulent les saisons MLS. Il est difficile de maintenir un niveau élevé tout au long de la saison, même si nous le voulons. Mais parfois, ce n’est tout simplement pas comme ça que ça se passe.”

Thorrington a ajouté: “Je pense que c’était plus une coïncidence qu’une cause, mais je peux comprendre pourquoi les gens ont peut-être connecté ces points.”

L’idée qu’il y a eu une sorte de déception malgré le fait que LAFC s’est accroché pour remporter le Bouclier des supporters – terminant une victoire de moins que le record de victoires en championnat en une saison – illustre à quel point les attentes étaient élevées. Ce qu’Acosta et Thorrington ont clairement indiqué, c’est que même si le rythme a ralenti à la fin de la saison – une fois la liste établie – ils ne pensent pas que cela reflète une sorte de perturbation causée par les pièces en mouvement.

“Lorsque vous obtenez de nouveaux joueurs, c’est une courbe d’apprentissage. Vous apprenez les tendances de chacun”, a déclaré Acosta. “Vous développez de nouvelles relations et je pense que lorsqu’ils sont arrivés dans l’équipe, ils étaient super impatients. Ils nous ont donné une dimension différente qui nous manquait. Je pense qu’ils ont été formidables.

“Ce sont des gars qui ont beaucoup d’expérience, un leadership vétéran. Ils sont venus ici prêts à mettre leur empreinte sur l’équipe et à aider l’équipe. J’ai vu cela lors des entraînements. J’ai vu cela dans le sorte de vestiaire dans tous les aspects.”

Lors de la demi-finale de la Conférence Ouest la semaine dernière contre le rival LA Galaxy, le talent de Bouanga était à l’honneur. Il a été glissé pour le premier but de LAFC, a fait une course intelligente au poteau arrière pour marquer son deuxième et a aidé à créer le vainqueur du match dans le temps d’arrêt lorsqu’il a volé le corner d’Acosta sur le cadre qui a conduit au but de Cristian Arango. Le troisième, en particulier, est considéré comme un moment emblématique dans un stade qui a peu de pairs dans la ligue en termes de type d’atmosphère enthousiaste qu’il peut favoriser.

“Je suis sûr que tout le monde pouvait le ressentir même à travers la télévision”, a déclaré Acosta. “Je veux dire, c’était électrique, c’était non-stop. Il y avait des buts, il y avait de l’agitation, il y avait un peu de tout ce que vous pouviez demander dans un match éliminatoire. Et nous l’avons vraiment ressenti.

Gareth Bale était l’une des nombreuses signatures estivales de haut niveau au LAFC, qui a depuis connu une baisse de forme. Troy Taormina-USA AUJOURD’HUI Sports

“C’était probablement l’un des jeux les plus fougueux et les plus vivants, excitants et agréables auxquels j’ai participé. Parce que c’était juste un peu de folie tout autour.”

Cette victoire met LAFC à une victoire d’atteindre la finale de la Coupe MLS pour la première fois. Ils accueilleront l’Austin FC en finale de la Conférence Ouest dimanche à 15 h HE. (diffusé en direct sur ABC). Austin a pris les deux rencontres entre les clubs au cours de la saison régulière, y compris un match 4-1 qui a présenté Bale dans la formation de départ pour la première fois le 26 août.

Depuis lors, Bale n’a commencé qu’une seule fois – un match nul 1-1 avec le Minnesota United FC le 13 septembre – et n’était pas disponible contre le Galaxy en raison d’une blessure.

“Nous avons considéré Gareth comme un joueur que nous pensions pouvoir mettre à jour et en bonne santé et contribuer – et je tiens à souligner qu’il l’a fait. Il nous a aidés à gagner un certain nombre de matchs alors qu’il pouvait entrer et jouer, ” dit Thorrington. “C’est juste dommage qu’il ait eu quelques problèmes physiques qui l’ont empêché de jouer un rôle plus important qui, nous l’espérons, va maintenant changer et maintenant il pourra nous aider. Il travaille incroyablement dur, c’est un professionnel de haut niveau et quand il est en bonne santé et capable de contribuer, nous avons vu ce qu’il peut faire dans cette ligue et nous espérons que cela continuera.”

Pour Acosta, l’arrivée de Bale a offert une occasion unique de plaisanter lors de la Coupe du monde. Leurs équipes nationales respectives – les États-Unis et le Pays de Galles – commenceront leurs tournois au Qatar l’une contre l’autre le mois prochain.

“Je plaisante toujours avec lui, comme, ‘OK, alors que nous commençons à nous rapprocher de la Coupe du monde, c’est à ce moment-là que je vais commencer à te donner des coups de pied ici à l’entraînement. Je vais commencer à te faire ressentir des douleurs alors quand tu vas à la Coupe du monde, tu te sens un peu mal”, a déclaré Acosta en riant. “Mais non, ce ne sont que des blagues. J’utilise toujours le terme “ennemis”. Nous sommes évidemment amis et coéquipiers ici, mais à l’heure de la Coupe du monde, ce sera une bête différente… si je suis sélectionné.”

Acosta a pris soin de ne pas traiter sa sélection comme une fatalité, mais c’est à peu près le cas. Il est difficile d’imaginer un scénario dans lequel un Acosta en bonne santé ne fait pas partie de l’équipe de 26 joueurs de l’entraîneur Gregg Berhalter, pour laquelle il s’est taillé un rôle de sous-marin fiable et de principal remplaçant de Tyler Adams en tant que milieu de terrain défensif.

Cette réalité n’est pas quelque chose qu’Acosta tient pour acquis, surtout après que son implication dans l’équipe nationale ait semblé sombre peu de temps après la prise de fonction de Berhalter.

“J’étais à un moment de ma carrière où je pensais que j’en avais vraiment fini avec l’équipe nationale. Je n’allais jamais récupérer un tir et ils m’ont en quelque sorte négligé et je pensais que c’était juste ça”, a-t-il déclaré. . “J’ai fait mon chemin dans le giron. J’ai joué pas mal de matchs l’année dernière et je ne fais que m’appuyer sur cela. En tant que joueur, le rêve de tout le monde est de jouer dans une Coupe du monde. Avant, cela semblait être un long coup, mais maintenant c’est presque comme un compte à rebours.”

Mardi, US Soccer a annoncé que neuf joueurs basés en MLS “en lice” pour l’alignement de la Coupe du monde se rassemblaient à Frisco, au Texas, pour rester en forme avant le match d’ouverture du 21 novembre. Acosta n’est pas pressé de les rejoindre. Si LAFC gagnait dimanche, ils accueilleraient la Coupe MLS le 5 novembre, et cela reste la priorité.

“Mon plan est de faire tout ce que je peux pour ne pas être dans [Frisco]”, a déclaré Acosta. “Mon plan est d’être ici et de jouer le 5 novembre.”