LAFC 0-0 Tigres UANL (27 septembre 2023) Analyse du match

Les Tigres UANL sont devenus le premier club à remporter la Coupe Campeones à deux reprises, en battant le Los Angeles FC 4-2 lors des tirs au but mercredi soir après un match nul et vierge.

André-Pierre Gignac, Nicolas Ibañez, Guido Pizarro et Jesús Angulo ont converti leurs tirs au but pour l’équipe mexicaine. Timothy Tillman et Ryan Hollingshead du LAFC ont vu leurs tentatives stoppées par Nahuel Guzman, tandis que Denis Bouanga et Ilie Sánchez ont marqué pour les hôtes.

Les deux équipes ont terminé le match avec 10 hommes sur le terrain. Diego Palacios de Los Angeles a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune à la 63e minute, et Rafael Carioca des Tigres a reçu un carton rouge direct à la 85e minute.

Les Tigres ont remporté la première Coupe Campeones en 2018, s’imposant 3-1 sur la route contre le Toronto FC. Il a gagné sa place cette année en battant Pachuca 2-1 lors du match Campeon de Campeones en juin.

Le Los Angeles FC participait à sa première Coupe Campeones, après avoir remporté sa première Coupe MLS l’année dernière avec une victoire en tirs de barrage contre l’Union de Philadelphie après un match nul 3-3.

Les équipes de la Major League Soccer avaient remporté les trois éditions précédentes de la compétition avant mercredi.