Lafayette se prépare pour le 19e Festival du cinéma du Bayou | Divertissement/Vie

Avec son 20e anniversaire en vue, Cinema on the Bayou reste un festival à but non lucratif rendu possible par des bénévoles. Parmi les bénévoles de cette année, citons Olivier « Bill » Bilodeau, producteur et fondateur du Festival du film de Québec. Bilodeau travaille à titre de coordonnateur du trafic imprimé du festival, un travail essentiel qui comprend le téléchargement et la préparation de chaque film pour sa projection.

« Bien sûr », a ajouté Hudsmith, « nous avons des bénévoles locaux qui aident à la vente et à la production des billets et qui conduisent les gens. C’est parfait.”

Le réalisateur et star de « DitO », Yuki, fait partie des cinéastes internationaux qui ont déjà fréquenté Cinema on the Bayou. Dans “DitO”, il incarne un boxeur échoué qui a laissé sa femme et sa fille au Japon dans l’espoir de relancer sa carrière aux Philippines. Lorsque sa fille le retrouve là-bas, ils recommencent leur relation.