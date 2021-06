Lafayette Park n’a pas été autorisé pour la séance photo de Donald Trump, selon un rapport

WASHINGTON – Un rapport du gouvernement conclut que la police fédérale n’a pas expulsé les manifestants du parc Lafayette près de la Maison Blanche l’été dernier afin que le président de l’époque, Donald Trump, puisse se rendre à pied dans une église voisine pour une séance de photos.

Le rapport, publié mercredi par l’inspecteur général du ministère de l’Intérieur, Mark Lee Greenblatt, indique que la police des parcs américains et les services secrets américains ont déterminé qu’il était nécessaire d’éloigner les manifestants de la zone à l’intérieur et autour du parc le 1er juin dernier, afin que les entrepreneurs puissent installer des clôtures de sécurité.

La police fédérale n’a appris l’intention de Trump de traverser le parc et d’examiner les dommages causés par un incendie à l’église épiscopale de St. John’s avant le milieu ou la fin de l’après-midi – des heures après avoir commencé à planifier la clôture de sécurité et l’entrepreneur était arrivé dans le parc, dit le rapport.

« Les preuves que nous avons obtenues ne permettent pas de conclure que l’USPP a dégagé le parc pour permettre au président d’examiner les dégâts et de marcher jusqu’à l’église St. John’s », indique le rapport.

La police fédérale et militaire se sont affrontées avec des manifestants et les ont chassés du parc et des rues avoisinantes le soir du 1er juin, peu de temps avant que Trump ne traverse le parc et se place devant St. John’s pour brandir une Bible.

La police a utilisé du gaz poivré et d’autres irritants chimiques pour nettoyer le parc et les rues voisines des manifestants, qui avaient rempli la zone pendant des jours à la suite de la mort de George Floyd sous la garde de la police de Minneapolis.

Peu de temps après la publication du rapport, Trump a publié une déclaration remerciant l’inspecteur général « de m’avoir complètement et totalement disculpé dans la clairière du parc Lafayette !

« Comme nous l’avons dit depuis le début, et cela a été soutenu dans le rapport très détaillé et rédigé de manière professionnelle d’aujourd’hui, notre fine police du parc a pris la décision de nettoyer le parc pour permettre à un entrepreneur d’installer en toute sécurité des clôtures anticalcaires pour se protéger des émeutiers d’Antifa, radical BLM manifestants et d’autres manifestants violents qui provoquent le chaos et la mort dans nos villes », a-t-il déclaré.

Selon le rapport, les services secrets ont acheté des clôtures anticalcaires le matin du 1er juin pour établir un périmètre plus sécurisé autour du parc Lafayette. La clôture devait être livrée et installée le jour même. La police du parc, en coordination avec les services secrets, a décidé que le parc et ses environs devaient être nettoyés pour permettre aux employés de l’entrepreneur d’installer la clôture en toute sécurité.

Le rapport raconte un échange au cours duquel le procureur général William Barr s’est présenté au parc et a demandé à un commandant anonyme des opérations de la police du parc : « Ces personnes seront-elles toujours là quand POTUS (président des États-Unis) sortira ?

Le commandant des opérations a déclaré qu’il ne savait pas jusqu’alors que Trump sortirait de la Maison Blanche et entrerait dans le parc. « Il a dit qu’il avait répondu au procureur général : « Vous vous moquez de moi ? puis baissa la tête et s’éloigna. Le procureur général a alors quitté Lafayette Park.

Le commandant des opérations a par la suite nié que Barr lui avait ordonné de nettoyer le parc, selon le rapport, et l’enquête de l’inspecteur général n’a trouvé aucune preuve que la visite du procureur général ait amené la police à modifier ses plans.

Six autres organismes d’application de la loi ont aidé la police du parc et les services secrets à nettoyer et à sécuriser le parc et les environs. L’opération a commencé à 18h23 et s’est terminée à 18h50. Trump a marché de la Maison Blanche à Lafayette Park jusqu’à l’église St. John’s à 19h01.

À 19 h 30, l’entrepreneur a commencé à assembler et à installer la nouvelle clôture et a terminé les travaux vers 00 h 30 le lendemain, selon le rapport.

Greenblatt a conclu que la police du parc avait le pouvoir et la discrétion de nettoyer le parc Lafayette et les zones environnantes. Mais le rapport a révélé que, bien que la police du parc ait utilisé un dispositif acoustique à longue portée et à amplification du son pour émettre trois avertissements de dispersion à la foule, tout le monde ne pouvait pas entendre les avertissements.

Le rapport a également conclu que « l’USPP et les services secrets n’ont pas utilisé un canal radio partagé pour communiquer » et que « des faiblesses dans la communication et la coordination peuvent avoir contribué à la confusion pendant l’opération ».

En outre, le rapport note qu’un contingent du Bureau des prisons a peut-être tiré des boulettes de poivre sur la foule contrairement aux instructions du commandant du parc. L’équipe du Bureau des prisons est arrivée tardivement sur les lieux et n’a pas entendu le briefing du commandant selon lequel les pastilles de poivre ne devaient être utilisées que si les manifestants franchissaient la clôture, selon le rapport.

