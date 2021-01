EASTON, Pennsylvanie: Justin Jaworski a récolté 25 points alors que Lafayette a remis à Loyola (MD) une défaite de 77-75 en ouverture de saison samedi.

Loyola et Patriot League, ennemi américain, ont été les deux dernières équipes à ne pas se retirer de la saison complète, à se lancer en raison de la pandémie de coronavirus. L’Américain, qui a annoncé quatre heures plus tôt, a également laissé tomber un coup de cœur, tombant à Navy 88-87 en prolongation.

Leo OBoyle a ajouté 19 points pour Lafayette (4-1, 4-1 Patriot League), qui a remporté sa quatrième victoire consécutive. EJ Stephens a ajouté 12 points. Tyrone Perry a obtenu six rebonds et six passes.

Brandon Bradsher a fait son premier début de carrière pour ouvrir sa dernière année et la marche a marqué 21 points pour les Greyhounds. Golden Dike a ajouté 15 points et huit rebonds. Jaylin Andrews a récolté 13 points et sept rebonds.

La dernière avance de Loyola était de 10-9 et les Greyhounds traînaient par 16 avec 12 minutes à jouer. Bradsher a marqué 12 points dans la dernière ligne droite et Loyola a terminé 8 sur 13 avec trois 3 points.

Le jeu est devenu un concours de lancers francs avec Lafayette, qui était 2 sur 14 du terrain avec cinq revirements après avoir construit sa grande ligue, est allé 11 sur 12 de la ligne de faute. Loyola était 11 sur 16. Bradsher était le dernier joueur à la ligne et il a fait son premier et a raté son deuxième exprès et bien qu’un Greyhound ait eu une main sur le ballon, le haut a navigué large.

___

Pour plus de couverture du basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et http://twitter.com/AP_Top25

___

Des éléments de cette histoire ont été générés par Automated Insights, http://www.automatedinsights.com/ap, en utilisant les données de STATS LLC, https://www.stats.com