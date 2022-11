L’AeroPress Original est la cafetière à 40 $ dont vous ne saviez pas avoir besoin

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Y a-t-il un snob de café dans votre vie qui veut une bonne infusion sans compter sur un barista ? Ou juste un buveur de café qui ne veut pas dépenser 5 $ ou plus pour un expresso, un Americano ou même juste un café filtre de base ? Considérez l’AeroPress Original.

Pourquoi c’est un super cadeau : Ce gadget en silicone portable, léger et facile à nettoyer, sans BPA, est un excellent exemple de design qui rencontre la fonction et devrait séduire les buveurs de café les plus particuliers. En quelques minutes seulement, l’AeroPress vous permet de préparer une à trois tasses de café au goût doux, sans aucune amertume. Ajoutez simplement de l’eau chaude aux grains finement moulus et poussez lentement à travers le système de filtre AeroPress. La dose d’espresso peut être utilisée pour faire des Americanos (il suffit d’ajouter plus d’eau chaude) ou des lattes et des cappuccinos (ajouter du lait chaud ou mousseux). Ou utilisez l’AeroPress avec de l’eau froide – le processus intelligent de presse et de filtre extrait la saveur de votre café moulu pour offrir une riche tasse d’infusion froide. Et comme il est compact, il ne prend pas beaucoup de place dans la cuisine et est facile à emporter partout.

Ce que vous paierez : Le prix courant est de 40 $, mais il est souvent en vente pour 35 $ ou moins. (Café finement moulu et tasse ou mug vendus séparément !)

