L’aéroport syrien va reprendre ses travaux quelques jours après la frappe israélienne

Le ministère a déclaré dans un communiqué diffusé par les médias officiels que les dégâts avaient été réparés et a appelé les compagnies aériennes à reprendre leurs vols vers la ville du nord de la Syrie.

Israël a lancé mardi soir une attaque au missile visant l’aéroport d’Alep pour la deuxième fois en une semaine et tous les vols ont été détournés vers la capitale Damas.

La frappe israélienne a creusé de grands cratères à trois endroits sur la piste de l’installation, selon des images satellite analysées jeudi par l’émission Associated Press.

Les images satellites de Planet Labs PBC prises mercredi montrent que la seule piste est-ouest de l’aéroport portait trois nouveaux cratères. Des véhicules et des ouvriers ont encerclé les deux cratères tandis que celui le plus à l’est n’avait pas de circulation à proximité.

Israël a également lancé des frappes aériennes sur l’aéroport d’Alep la semaine dernière, endommageant sa piste et, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, un observateur de guerre de l’opposition, un entrepôt qui stockait probablement une cargaison de roquettes iraniennes.

La frappe de la semaine dernière a creusé un trou dans la piste et a également endommagé une structure proche du côté militaire de l’aérodrome, ont montré des photos satellite analysées par l’Associated Press.

“L’aéroport fonctionnera à pleine capacité pour desservir les passagers et les compagnies aériennes 24 heures sur 24”, a indiqué le ministère des Transports ajoutant que les travaux reprendront à midi vendredi (09h00 GMT).

Le 10 juin, les frappes aériennes israéliennes qui ont frappé l’aéroport international de Damas ont causé des dommages importants aux infrastructures et aux pistes et ont rendu la piste principale inutilisable. L’aéroport a ouvert deux semaines plus tard après des travaux de rénovation.