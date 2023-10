L’aéroport russe du Daghestan pris d’assaut par des manifestants

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Plus de 20 personnes ont été blessées lorsque Des manifestants ont pris d’assaut un aéroport russe dans la république du Daghestan, dans le Caucase du Nord, et ont couru sur le tarmac dimanche soir à la suite d’appels sur les réseaux sociaux pour bloquer un vol en provenance de Tel Aviv. L’incident a incité les autorités russes à ouvrir une enquête criminelle et à fermer l’aéroport de Makhatchkala, la capitale de la région à majorité musulmane. Au moins deux vols ont été détournés vers d’autres aéroports dimanche soir.

Le vol de Red Wings Airlines devait arriver dimanche à 19 heures, heure locale. Plus tôt dans la journée, un certain nombre de chaînes Telegram basées au Daghestan avaient appelé les gens à se rendre à l’aéroport et à « attraper » les Israéliens à bord du vol.

Lorsque l’avion a atterri, des dizaines de personnes ont franchi les contrôles de sécurité et sont entrées sur le tarmac. Les passagers israéliens qui étaient sur le point de débarquer ont reçu l’ordre de remonter dans l’avion.

Une vidéo prise à l’aéroport montre des manifestants brandissant des drapeaux palestiniens, pénétrant dans ce qui semble être des zones sécurisées et tentant de renverser une voiture de police.

Des centaines de personnes ont pris d’assaut l’aéroport russe du Daghestan, à Makhachkala, le 29 octobre, pour protester contre l’arrivée d’un vol en provenance de Tel Aviv. (Vidéo : Reuters)

Parmi les 20 blessés figurent des policiers et des civils, a écrit le ministère de la Santé du Daghestan. Télégramme. Dix personnes ont été hospitalisées, dont deux dans un état critique, ajoute le communiqué.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré Xanciennement Twitter, qu’Israël attend de la Russie « qu’elle sauvegarde le bien-être de tous les citoyens israéliens et juifs où qu’ils se trouvent et qu’elle prenne des mesures énergiques contre les émeutiers et contre les incitations sauvages dirigées contre les juifs et les Israéliens ».

L’ambassadeur d’Israël en Russie travaille avec les autorités russes « pour garantir le bien-être des Juifs et des Israéliens sur le site », a ajouté le bureau du Premier ministre.

Les États-Unis condamnent vigoureusement les manifestations antisémites au Daghestan, en Russie. Les États-Unis se tiennent sans équivoque aux côtés de l’ensemble de la communauté juive alors que nous assistons à une montée de l’antisémitisme dans le monde entier. Il n’y a jamais aucune excuse ni justification à l’antisémitisme.

Dans un poste Sur X, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a déclaré que les États-Unis « condamnent vigoureusement les manifestations antisémites au Daghestan » et « se tiennent sans équivoque aux côtés de l’ensemble de la communauté juive alors que nous assistons à une montée de l’antisémitisme dans le monde entier. Il n’y a jamais aucune excuse ni justification pour l’antisémitisme.

Dans un message publié sur Telegram, le gouvernement régional du Daghestan a exprimé son soutien aux Palestiniens de Gaza, tout en exhortant la population à ne pas participer à de telles manifestations.

« Les autorités fédérales et les organisations internationales font tout leur possible pour instaurer un cessez-le-feu contre les civils de Gaza… nous exhortons les habitants de la république à ne pas succomber aux provocations de groupes destructeurs et à ne pas créer la panique dans la société », écrit-il, selon un communiqué d’Associated Press. Traduction de presse.

Le mufti suprême du Daghestan, Cheikh Akhmad Afandi, a appelé à l’arrêt des troubles à l’aéroport. “Ce problème ne peut pas être résolu de cette manière”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Telegram, a rapporté l’Associated Press.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié dans un tweet les vidéos de l’incident d’« épouvantables ».

“Il ne s’agit pas d’un incident isolé à Makhachkala, mais plutôt d’un élément de la culture russe généralisée de haine envers les autres nations, propagée par la télévision d’État, les experts et les autorités.” Zelensky a dit.

L’aéroport de Makhatchkala “a été débarrassé des manifestants”, selon l’agence de l’aviation civile russe. dit dimanche soir, ajoutant qu’il restera fermé aux vols à l’arrivée jusqu’au 6 novembre.